Когда смотреть в ночное небо: календарь последних в этом году звездопадов
Специалисты отметили, что большинство ярких звездопадов или метеорных потоков уже прошло, но все же еще остается что-то особенное на что можно посмотреть. Например, метеорный поток ноября - Леониды. Они известны тем, что иногда они могут вызывать метеорные бури, когда количество метеоров в час значительно увеличивается. Пик интенсивности - 18 ноября.
Леониды: 18 ноября
- Период активности: с 6 по 30 ноября.
- Интенсивность: 10 метеоров в час
- Освещенность Луны: 25%
- Период активности: 6-30 ноября
- Расположение радианта: созвездие Льва
- Родительское тело: комета Темпеля-Туттля
- Где можно наблюдать: в обоих полушариях
Леониды наиболее известны своими метеорными штормами: например, в 1966 году наблюдатели в США сообщали об интенсивности 40-50 метеоров в секунду! На 2023 год таких прогнозов нет, так что при хороших условиях вы сможете увидеть до 10 метеоров в час. Растущий серп Луны не создаст больших проблем для наблюдений. Радиант Леонид восходит незадолго до полуночи и достигает самой высокой точки на рассвете.
Геминиды - один из самых интересных звездопадов года. Этот звездопад происходит в декабре. Название метеоры Геминиды получили от созвездия Близнецов.
- Период активности: с 4 по 17 декабря.
- Пик активности Геминид: 14 декабря
- Интенсивность: 150 метеоров в час
- Освещенность Луны: 2%
- Период активности: 4-20 декабря
- Расположение радианта: созвездие Близнецов
- Родительское тело: астероид 3200 Фаэтон
- Где можно наблюдать: в обоих полушариях
В 2023 году условия особенно благоприятные: пик активности Геминид наступит вскоре после новолуния, так что свет Луны не помешает наблюдениям.
Урсиды (название - от созвездия Малой Медведицы) - это звездопад, который происходит в конце декабря.
- Период активности: с 17 по 25 декабря.
- Пик активности Урсид: 23 декабря
- Интенсивность: 10 метеоров в час
- Освещенность Луны: 84%
- Период активности: 17-26 декабря
- Расположение радианта: созвездие Малой Медведицы
- Родительское тело: комета 8P/Туттля
- Где можно наблюдать: в Северном полушарии
Урсиды - слабый метеорный поток, максимум активности которого всегда приходится на декабрьское солнцестояние. Обычно во время пика Урсид можно увидеть 5-10 “падающих звезд” в час. Этим метеорным потоком часто пренебрегают, так как наблюдатели отдают все свое внимание более обильным Геминидам, которые достигают пика всего за неделю до Урсид. К сожалению, в этом году есть и еще один повод проигнорировать Урсиды: во время пика активности звездопада Луна будет почти полной, так что большую часть метеоров вы не увидите.
И наконец, Квадрантиды
Метеорный поток с радиантом в созвездии Волопаса, примерно под ковшом Большой медведицы.
- Период активности: с 28 декабря по 7 января,
- Пик активности: 3 - 4 января,
- Интенсивность: от 45 до 200 метеоров в час,
- Где наблюдать: в северном полушарии с 23 часов вечера по местному времени до рассвета.
Ранее мы писали о пике метеорного потока Ориониды, который наступил в ночь на воскресенье, 22 октября. Ожидалось до 20 вспышек в небе в час.