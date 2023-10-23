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Когда смотреть в ночное небо: календарь последних в этом году звездопадов

Когда смотреть в ночное небо: календарь последних в этом году звездопадов Фото: Midjourney
Астрономы напомнили, что до конца этого года любители ночного неба смогут увидеть несколько метеорных потоков - среди них Леониды, Геминиды и Урсиды, сообщает Zakon.kz

Специалисты отметили, что большинство ярких звездопадов или метеорных потоков уже прошло, но все же еще остается что-то особенное на что можно посмотреть. Например, метеорный поток ноября - Леониды. Они известны тем, что иногда они могут вызывать метеорные бури, когда количество метеоров в час значительно увеличивается. Пик интенсивности - 18 ноября.

Леониды: 18 ноября 

  • Период активности: с 6 по 30 ноября.
  • Интенсивность: 10 метеоров в час
  • Освещенность Луны: 25%
  • Период активности: 6-30 ноября
  • Расположение радианта: созвездие Льва
  • Родительское тело: комета Темпеля-Туттля
  • Где можно наблюдать: в обоих полушариях

Леониды наиболее известны своими метеорными штормами: например, в 1966 году наблюдатели в США сообщали об интенсивности 40-50 метеоров в секунду! На 2023 год таких прогнозов нет, так что при хороших условиях вы сможете увидеть до 10 метеоров в час. Растущий серп Луны не создаст больших проблем для наблюдений. Радиант Леонид восходит незадолго до полуночи и достигает самой высокой точки на рассвете.

Геминиды - один из самых интересных звездопадов года. Этот звездопад происходит в декабре. Название метеоры Геминиды получили от созвездия Близнецов.

  • Период активности: с 4 по 17 декабря.
  • Пик активности Геминид: 14 декабря
  • Интенсивность: 150 метеоров в час
  • Освещенность Луны: 2%
  • Период активности: 4-20 декабря
  • Расположение радианта: созвездие Близнецов
  • Родительское тело: астероид 3200 Фаэтон
  • Где можно наблюдать: в обоих полушариях

В 2023 году условия особенно благоприятные: пик активности Геминид наступит вскоре после новолуния, так что свет Луны не помешает наблюдениям. 

Урсиды (название - от созвездия Малой Медведицы) - это звездопад, который происходит в конце декабря.

  • Период активности: с 17 по 25 декабря.
  • Пик активности Урсид: 23 декабря
  • Интенсивность: 10 метеоров в час
  • Освещенность Луны: 84%
  • Период активности: 17-26 декабря
  • Расположение радианта: созвездие Малой Медведицы
  • Родительское тело: комета 8P/Туттля
  • Где можно наблюдать: в Северном полушарии

Урсиды - слабый метеорный поток, максимум активности которого всегда приходится на декабрьское солнцестояние. Обычно во время пика Урсид можно увидеть 5-10 “падающих звезд” в час. Этим метеорным потоком часто пренебрегают, так как наблюдатели отдают все свое внимание более обильным Геминидам, которые достигают пика всего за неделю до Урсид. К сожалению, в этом году есть и еще один повод проигнорировать Урсиды: во время пика активности звездопада Луна будет почти полной, так что большую часть метеоров вы не увидите.

И наконец, Квадрантиды

Метеорный поток с радиантом в созвездии Волопаса, примерно под ковшом Большой медведицы.

  • Период активности: с 28 декабря по 7 января,
  • Пик активности: 3 - 4 января,
  • Интенсивность: от 45 до 200 метеоров в час,
  • Где наблюдать: в северном полушарии с 23 часов вечера по местному времени до рассвета.

Ранее мы писали о пике метеорного потока Ориониды, который наступил в ночь на воскресенье, 22 октября. Ожидалось до 20 вспышек в небе в час.

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