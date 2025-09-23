#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Наука и технологии

Луна ржавеет из-за "ветра", который дует с Земли

Луна, земля, ржавчина, ветер, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:22 Фото: pexels
Ученые пришли к новому и интересному открытию. Луна ржавеет, и в этом виновата Земля. Оказалось, что частицы кислорода, принесенные с планеты на Луну, могут превращать лунные минералы в гематит, также известный как ржавчина, сообщает Zakon.kz.

Это открытие планетолога из Университета науки и технологий Макао в Китае Цзылян Цзинь и его коллег расширяет представления исследователей о глубокой взаимосвязи между Землей и Луной и показывает, как Луна сохраняет геологическую летопись этих взаимодействий.

Известно, что большую часть времени и Земля, и Луна находятся в потоке заряженных частиц, исходящих от Солнца. Но примерно пять дней в месяц Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя большую часть потока солнечных частиц.

В это время Луна подвергается воздействию в основном частиц, которые были частью земной атмосферы, а затем улетели в космос. Это явление называется земным ветром.

Этот ветер, как сказано в публикации издания "Вокруг света", содержит ионы различных элементов, в том числе водорода, кислорода и азота. Когда эти заряженные частицы достигают Луны, они могут проникать в верхние слои лунного грунта и вызывать химические реакции.

В 2020 году ученые сообщили, что индийская миссия "Чандраян-1" обнаружила гематит вблизи полюсов Луны.

Гематит – это минерал, богатый железом, который может образовываться при взаимодействии горных пород с водой и кислородом. Но химическая среда Луны не способствует присутствию кислорода, а это значит, что кислород для гематита мог попасть туда откуда-то еще. Авторы статьи 2020 года предположили, что он мог попасть туда с земным ветром.

Цзинь и его коллеги решили проверить эту идею в лаборатории. Они смоделировали земной ветер, ускорив ионы водорода и кислорода до высоких энергий. Затем они направили ионы на монокристаллы богатых железом минералов, которые, как известно, существуют на Луне.

При бомбардировке минералов высокоэнергетическим кислородом некоторые кристаллы превратились в гематит. А при бомбардировке гематита водородом часть его превратилась в железо.

Результаты показывают, по словам ученого, что Луна ежемесячно подвергается множеству химических и минералогических изменений под воздействием солнечного ветра. Самое важное из них заключается в том, что кислород в солнечном ветре может способствовать образованию гематита на Луне.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:22
На грани света и тьмы: космонавт показал Землю в день осеннего равноденствия

Ранее ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Исследователи выявили заменитель сахара, безопасный для мозга
08:55, Сегодня
Исследователи выявили заменитель сахара, безопасный для мозга
Океанолог предсказал, что люди перестанут купаться на пляжах
07:40, Сегодня
Океанолог предсказал, что люди перестанут купаться на пляжах
Ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет
06:40, Сегодня
Ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: