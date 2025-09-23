Луна ржавеет из-за "ветра", который дует с Земли

Ученые пришли к новому и интересному открытию. Луна ржавеет, и в этом виновата Земля. Оказалось, что частицы кислорода, принесенные с планеты на Луну, могут превращать лунные минералы в гематит, также известный как ржавчина, сообщает Zakon.kz.

Это открытие планетолога из Университета науки и технологий Макао в Китае Цзылян Цзинь и его коллег расширяет представления исследователей о глубокой взаимосвязи между Землей и Луной и показывает, как Луна сохраняет геологическую летопись этих взаимодействий.

Известно, что большую часть времени и Земля, и Луна находятся в потоке заряженных частиц, исходящих от Солнца. Но примерно пять дней в месяц Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя большую часть потока солнечных частиц.

В это время Луна подвергается воздействию в основном частиц, которые были частью земной атмосферы, а затем улетели в космос. Это явление называется земным ветром.

Этот ветер, как сказано в публикации издания "Вокруг света", содержит ионы различных элементов, в том числе водорода, кислорода и азота. Когда эти заряженные частицы достигают Луны, они могут проникать в верхние слои лунного грунта и вызывать химические реакции.

В 2020 году ученые сообщили, что индийская миссия "Чандраян-1" обнаружила гематит вблизи полюсов Луны.

Гематит – это минерал, богатый железом, который может образовываться при взаимодействии горных пород с водой и кислородом. Но химическая среда Луны не способствует присутствию кислорода, а это значит, что кислород для гематита мог попасть туда откуда-то еще. Авторы статьи 2020 года предположили, что он мог попасть туда с земным ветром.

Цзинь и его коллеги решили проверить эту идею в лаборатории. Они смоделировали земной ветер, ускорив ионы водорода и кислорода до высоких энергий. Затем они направили ионы на монокристаллы богатых железом минералов, которые, как известно, существуют на Луне.

При бомбардировке минералов высокоэнергетическим кислородом некоторые кристаллы превратились в гематит. А при бомбардировке гематита водородом часть его превратилась в железо.

Результаты показывают, по словам ученого, что Луна ежемесячно подвергается множеству химических и минералогических изменений под воздействием солнечного ветра. Самое важное из них заключается в том, что кислород в солнечном ветре может способствовать образованию гематита на Луне.

Материал по теме На грани света и тьмы: космонавт показал Землю в день осеннего равноденствия

Ранее ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет.