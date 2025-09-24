#АЭС в Казахстане
Мир

В центре столицы Таиланда улица обвалилась, образовав 50-метровую яму

обвал дороги в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 20:15 Фото: pixabay
Около госпиталя Ваджира, в центре Бангкока, обрушилась часть дорожного полотна. В итоге на месте появилась яма глубиной 50 м, сообщает Zakon.kz.

По информации Bangkok Post, инцидент попал на видео, на котором видно, как асфальтовое покрытие стремительно провалилось под землю, утягивая за собой электрические столбы. Водители успели избежать падения в образовавшуюся яму, вовремя отъехав назад.

Как уточняется, в провал попали два опорных столба и припаркованный полицейский автомобиль.

Издание отмечает, что власти оперативно ограничили движение на прилегающих участках дороги. Медицинское учреждение временно прекратило прием пациентов, были эвакуированы около 3,5 тыс. человек из близлежащих зданий. Предварительная оценка показала, что конструкции больницы не пострадали.

Причина обвала пока не установлена. Специалисты проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что часть автомобильного моста обрушилась в Усть-Каменогорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
