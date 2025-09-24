В центре столицы Таиланда улица обвалилась, образовав 50-метровую яму

Около госпиталя Ваджира, в центре Бангкока, обрушилась часть дорожного полотна. В итоге на месте появилась яма глубиной 50 м, сообщает Zakon.kz.

По информации Bangkok Post, инцидент попал на видео, на котором видно, как асфальтовое покрытие стремительно провалилось под землю, утягивая за собой электрические столбы. Водители успели избежать падения в образовавшуюся яму, вовремя отъехав назад.

Как уточняется, в провал попали два опорных столба и припаркованный полицейский автомобиль.

Издание отмечает, что власти оперативно ограничили движение на прилегающих участках дороги. Медицинское учреждение временно прекратило прием пациентов, были эвакуированы около 3,5 тыс. человек из близлежащих зданий. Предварительная оценка показала, что конструкции больницы не пострадали.

Причина обвала пока не установлена. Специалисты проводят расследование инцидента.

