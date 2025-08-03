Жителей Астаны предупредили о ремонте в центре столицы
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане продолжают ремонтировать дорожное полотно по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.
По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 3 августа работы начались на участке от моста Арыс до улицы Туркестан.
"Вместе с тем работы будут проводиться и по самому мосту Арыс. В связи с этим до 25 августа будет частично перекрыто движение на данном участке", – заявили в Управлении.
Движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов.
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