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Общество

Жителей Астаны предупредили о ремонте в центре столицы

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 16:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане продолжают ремонтировать дорожное полотно по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 3 августа работы начались на участке от моста Арыс до улицы Туркестан.

"Вместе с тем работы будут проводиться и по самому мосту Арыс. В связи с этим до 25 августа будет частично перекрыто движение на данном участке", – заявили в Управлении.

Движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов.

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Андрей Дюсупов
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