Жителей Астаны предупредили о ремонте в центре столицы

В Астане продолжают ремонтировать дорожное полотно по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 3 августа работы начались на участке от моста Арыс до улицы Туркестан.

"Вместе с тем работы будут проводиться и по самому мосту Арыс. В связи с этим до 25 августа будет частично перекрыто движение на данном участке", – заявили в Управлении.

Движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов.