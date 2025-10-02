В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом

По улице Курдайская в Алматы под тяжестью многотонного грузовика дорожное покрытие не выдержало и часть машины ушла под землю. Этот инцидент зафиксировали очевидцы на видео, сообщает Zakon.kz.

На запрос корреспондента в пресс-службе акимата Медеуского района заявили, что по улице идут работы по реконструкции водопроводной сети.

"По улице Курдайская при проведении засыпки траншеи произошел инцидент с провалом спецтехники. На место выехали специалисты и сотрудники акимата". Пресс-служба акимата Медеуского района

В настоящее время проводится обратная засыпка траншеи с применением песчано-гравийной смеси и балласта.

"Все работы находятся на контроле", – подчеркнули в ведомстве.

К сожалению, аналогичные ситуации происходят на постоянной основе. К примеру, 17 сентября на улице Яссауи ниже Абая в Ауэзовском районе Алматы просел новый асфальт, из-за чего два пассажирских автобуса застряли на дороге.

Другие зрелищные кадры были сняты прохожими в поселке Боралдай Алматинской области 25 сентября.