В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
Фото: Zakon.kz
По улице Курдайская в Алматы под тяжестью многотонного грузовика дорожное покрытие не выдержало и часть машины ушла под землю. Этот инцидент зафиксировали очевидцы на видео, сообщает Zakon.kz.
На запрос корреспондента в пресс-службе акимата Медеуского района заявили, что по улице идут работы по реконструкции водопроводной сети.
"По улице Курдайская при проведении засыпки траншеи произошел инцидент с провалом спецтехники. На место выехали специалисты и сотрудники акимата".Пресс-служба акимата Медеуского района
В настоящее время проводится обратная засыпка траншеи с применением песчано-гравийной смеси и балласта.
"Все работы находятся на контроле", – подчеркнули в ведомстве.
К сожалению, аналогичные ситуации происходят на постоянной основе. К примеру, 17 сентября на улице Яссауи ниже Абая в Ауэзовском районе Алматы просел новый асфальт, из-за чего два пассажирских автобуса застряли на дороге.
Другие зрелищные кадры были сняты прохожими в поселке Боралдай Алматинской области 25 сентября.
