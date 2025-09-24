#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
542.8
637.84
6.49
Мир

Астрономы заявили о "невидимых" астероидах, которые угрожают Земле

астероиды угрожают Земле, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 21:51 Фото: pixabay
Астрономы из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что в окрестностях Венеры могут скрываться целые семейства астероидов, практически неуловимых для современных телескопов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Astronomy & Astrophysics, речь идет о так называемых "соорбитальных астероидах Венеры" – они обращаются вокруг Солнца, но делят одну и ту же область пространства с планетой. В отличие от относительно стабильных троянцев Юпитера, эти объекты ведут себя хаотично: их орбиты сильно вытянуты, и каждые 12 тыс. лет они переходят из безопасной конфигурации в потенциально опасную для Земли.

"Наше исследование демонстрирует: существует популяция потенциально опасных астероидов, которые мы пока не можем обнаружить. Они находятся не в главном поясе между Марсом и Юпитером, а гораздо ближе – на орбите Венеры. Из-за их положения они остаются невидимыми, хотя в будущем могут представлять реальную угрозу нашей планете", – рассказал профессор кампуса Факультета инженерии в Гуаратингета Валерио Карруба.

Отмечается, что особое беспокойство вызывают астероиды с низкой эксцентриситетом (почти круговой орбитой). Именно они труднее всего поддаются наблюдению с Земли, так как все время находятся слишком близко к Солнцу. Компьютерные модели показывают: такие тела могут сближаться с Землей на минимальные расстояния, что на тысячелетнем горизонте эквивалентно почти неизбежным столкновениям.

"Астероиды диаметром около 300 м способны образовать кратер шириной до 4,5 км и выделить энергию в сотни мегатонн. Попадание в густонаселенный регион станет катастрофой", – подчеркнул Карруба.

Согласно данным издания, расчеты показывают, что "венерианские" астероиды будут видны всего одну-две недели и только при подъеме выше 20 градусов над горизонтом.

По информации журнала, альтернативой может стать размещение космических телескопов, наблюдающих области около Солнца. Подобные задачи ставят перед собой миссия NASA Neo Surveyor и китайский проект Crown.

"Планетарная защита должна учитывать не только то, что мы уже умеем видеть, но и то, что остается скрытым", – заключил Карруба.

Ранее ученые раскрыли происхождение огромного кратера под Северным морем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
12:59, 12 сентября 2025
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Какие астрономические события можно наблюдать в июне 2025 года
09:55, 29 мая 2025
Какие астрономические события можно наблюдать в июне 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: