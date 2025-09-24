Астрономы заявили о "невидимых" астероидах, которые угрожают Земле

Астрономы из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что в окрестностях Венеры могут скрываться целые семейства астероидов, практически неуловимых для современных телескопов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Astronomy & Astrophysics, речь идет о так называемых "соорбитальных астероидах Венеры" – они обращаются вокруг Солнца, но делят одну и ту же область пространства с планетой. В отличие от относительно стабильных троянцев Юпитера, эти объекты ведут себя хаотично: их орбиты сильно вытянуты, и каждые 12 тыс. лет они переходят из безопасной конфигурации в потенциально опасную для Земли.

"Наше исследование демонстрирует: существует популяция потенциально опасных астероидов, которые мы пока не можем обнаружить. Они находятся не в главном поясе между Марсом и Юпитером, а гораздо ближе – на орбите Венеры. Из-за их положения они остаются невидимыми, хотя в будущем могут представлять реальную угрозу нашей планете", – рассказал профессор кампуса Факультета инженерии в Гуаратингета Валерио Карруба.

Отмечается, что особое беспокойство вызывают астероиды с низкой эксцентриситетом (почти круговой орбитой). Именно они труднее всего поддаются наблюдению с Земли, так как все время находятся слишком близко к Солнцу. Компьютерные модели показывают: такие тела могут сближаться с Землей на минимальные расстояния, что на тысячелетнем горизонте эквивалентно почти неизбежным столкновениям.

"Астероиды диаметром около 300 м способны образовать кратер шириной до 4,5 км и выделить энергию в сотни мегатонн. Попадание в густонаселенный регион станет катастрофой", – подчеркнул Карруба.

Согласно данным издания, расчеты показывают, что "венерианские" астероиды будут видны всего одну-две недели и только при подъеме выше 20 градусов над горизонтом.

По информации журнала, альтернативой может стать размещение космических телескопов, наблюдающих области около Солнца. Подобные задачи ставят перед собой миссия NASA Neo Surveyor и китайский проект Crown.

"Планетарная защита должна учитывать не только то, что мы уже умеем видеть, но и то, что остается скрытым", – заключил Карруба.

