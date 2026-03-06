Астрономы показали "невидимую" сторону Солнца – она почти полностью спокойна

Космический аппарат Solar Orbiter начал передавать снимки обратной стороны Солнца. На ней практически не обнаружили активных областей, что может привести к временному снижению солнечной активности во второй половине марта, сообщает Zakon.kz.

Космический аппарат Solar Orbiter, который летает вокруг Солнца, начал передавать снимки его обратной стороны – той части, которую нельзя наблюдать с Земли.

Получение таких данных ожидалось именно в марте и связано с орбитой аппарата. Пока угол наблюдения еще не достиг 180 градусов – полностью за Солнцем аппарат окажется в двадцатых числах марта. Однако уже сейчас примерно две трети изображения справа показывают ранее невидимую сторону, пишут специалисты Лаборатории солнечной астрономии России.

По полученным снимкам, на этой части Солнца практически нет солнечной активности.

Как отмечают наблюдатели, то, что сейчас принимают за "солнечную зиму", на самом деле пока ею не является.

"В общем, можно расходиться. На Солнце нет никакой активности по всему периметру. И вообще то, что мы принимаем за солнечную "зиму", – это пока не зима. Настоящая зима придет во второй половине марта, когда по-настоящему пустое Солнце, которое сейчас видит Orbiter, повернется к Земле", – пишут ученые.

Ранее была выдвинута теория, что спад активности Солнца может привести к новому ледниковому периоду.