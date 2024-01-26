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В Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей

50 тысяч детей не пошли в школы после угрозы теракта в Актобе Фото: "Мой город"
В Актобе после угрозы теракта 50 тысяч детей не пошли в школы, и это только ученики первой смены, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил "Мой город", общее число отсутствовавших на занятиях во второй смене пока неизвестно. 

"26 января в Актобе на уроки в первую смену пришли только 8 558 детей из 57 924.  Всего в регионе 119 школ. Судя по всему, родители все еще напуганы угрозами, прозвучавшими в соцсети за день до этого",  – пишет издание.

Ситуация в школах взята под контроль стражами порядка. Местные представители власти, полиция, педагоги просят родителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не верить фейковым сообщениям.

Акимат Актобе обратился к жителям. Оперативная обстановка в городе стабильная, поводов для беспокойства нет.

Полиция уже установила злоумышленника. Им оказался 18-летний житель другой страны. Он 25 января в телеграм-канале опубликовал фото и видео оружия, сообщив, что готовит массовые убийства в школах Актобе. А также перечислил учебные заведения, куда собирается пойти и повторить деяние казанского стрелка Ильназа Галявиева. По факту начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

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