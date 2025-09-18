Зачем кошки на самом деле жуют траву

Среди множества странностей в поведении пушистых компаньонов особенно много вопросов вызывает их настойчивая привычка жевать траву – несмотря на то, что, кажется, после этого у них бывают приступы тошноты, сообщает Zakon.kz.

Ученые на протяжении длительного времени выдвигали по этому поводу гипотезы, но ни одна из них не получала убедительного подтверждения.

Однако недавнее исследование биологов из Университета Хай-Пойнт, возможно, наконец расставило все точки над "i". Его авторы пришли к выводу, что кошки едят траву для того, чтобы избавляться от проглоченной шерсти.

Комки шерсти – обычное дело в жизни кошек. Они проглатывают ее в больших количествах во время вылизывания (груминга), а также при поедании пушистой добычи.

Такие комки представляют серьезную угрозу, так как могут заблокировать пищеварительный тракт. Обычно кошки избавляются от них с помощью рвоты, но именно поедание травы с жесткой и шершавой поверхностью делает этот процесс более эффективным.

Так, ученые провели исследование на основе образцов комков шерсти, которые отрыгнули две домашние кошки – черно-белые Милдред и Мерл, живущие у одной из авторов исследования Николь Хьюз. Обе кошки регулярно гуляют на улице и имеют доступ к свежей траве.

Фото: pexels

С помощью электронного микроскопа специалисты изучили структуру растительных фрагментов, обнаруженных в комках шерсти. Выяснилось, что травинки имели зазубренные края, шершавую поверхность и мелкие шипы, идеально подходящие для того, чтобы цеплять и "собирать" шерсть в пищеварительном тракте.

Поэтому эксперты, как сказано в публикации издания "Вокруг света", пришли к такому мнению, что травинки выполняют функцию, похожую на канализационный трос, прочищающий трубы. Это позволяет кошкам легче отрыгивать шерсть и защищаться от возможных проблем с пищеварением.

Есть и другая популярная гипотеза – якобы кошки едят траву, чтобы избавиться от паразитов (например, глистов). Но она оказалась маловероятной. По словам знатоков, паразиты значительно крупнее растительных шипов, и такой механизм не способен эффективно их удалить.

Материал по теме Кошки, которые думают, что они собаки

Ранее был собран топ-6 пород собак для тех, кто не любит много двигаться. Какие питомцы не нарушат вашу тихую и размеренную жизнь, можно прочитать по этой ссылке.