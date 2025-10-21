#АЭС в Казахстане
Мир

Из-за Хэллоуина в Испании запретили забирать из приютов черных кошек

Черные кошки и Хэллоуин, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 04:04 Фото: pixabay
В испанском городе Террасса на северо-востоке Каталонии временно запретили брать черных кошек из приютов, сообщает Zakon.kz.

Городские власти опасаются, что черных кошек могут использовать в "ритуалах" во время Хэллоуина. По данным местных властей, в Террассе живет более 9800 кошек. В местном приюте содержится около 100 кошек, 12 из которых черные, пишет People.

По данным местной службы защиты животных, все просьбы о передаче кошек на передержку или "усыновление" с 6 октября по 10 ноября будут отклонены. Таким образом власти хотят защитить питомцев от жестокого обращения.

Заместитель мэра города Террасса Ноэль Дуке сказал, что каждый год накануне праздника резко возрастает число заявок на "усыновление" именно черных кошек.

"Мы не хотим допустить, чтобы люди "усыновляли" животных из-за моды или импульсивных желаний", – отметил политик.

Хотя в городе не зафиксировано случаев жестокого обращения с черными кошками, решение приняли после предупреждений волонтеров из других регионов страны. После 10 ноября программа "усыновления" в приютах будет работать в обычном режиме, а исключительные случаи во время запрета будут рассматривать индивидуально.

В начале октября специально к празднику Хэллоуин американка выпустила книгу с запахом чеснока.

Алия Абди
Алия Абди
