В Кызылорде жестоко убили 20 кошек и добермана
Фото: pixabay
В одном из дворов Кызылорды совершено массовое убийство животных. Неизвестные отравили 20 кошек и добермана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в соцсетях зоозащитники, призывая к немедленному расследованию.
По словам очевидцев, отраву подбросили во двор умышленно, почти все погибшие кошки были стерилизованы, ухожены и приручены. Их подкармливала местная жительница. Животные не мешали окружающим, не проявляли агрессии.
Полиция Кызылординской области подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
"Для установления всех обстоятельств происшествия проводится тщательное расследование. Дело на контроле ДП Кызылординской области", – говорится в официальном комментарии.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске планируют проверять, в каких условиях содержат домашних животных.
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