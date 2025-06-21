В Кызылорде жестоко убили 20 кошек и добермана

В одном из дворов Кызылорды совершено массовое убийство животных. Неизвестные отравили 20 кошек и добермана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в соцсетях зоозащитники, призывая к немедленному расследованию.



По словам очевидцев, отраву подбросили во двор умышленно, почти все погибшие кошки были стерилизованы, ухожены и приручены. Их подкармливала местная жительница. Животные не мешали окружающим, не проявляли агрессии.

Полиция Кызылординской области подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

"Для установления всех обстоятельств происшествия проводится тщательное расследование. Дело на контроле ДП Кызылординской области", – говорится в официальном комментарии.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске планируют проверять, в каких условиях содержат домашних животных.