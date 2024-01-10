Кыргызский депутат выпрыгнул из окна второго этажа парламента, чтобы убежать от следователей

Эмил Жамгырчиев, избранный в феврале 2022 года депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва от политической партии "Альянс", 9 января 2024 года выпрыгнул из окна второго этажа парламента, чтобы убежать от следователей, сообщает Zakon.kz.

Прыжок кыргызского депутата попал на видео, которое опубликовали Vesti.kg.

На кадрах видно, как Эмил Жамгырчиев выпрыгнул из окна второго этажа Жогорку Кенеша и бежит по газонам, перепрыгивая ограды.

"Накануне Эмиль Жамгырчиев планировал провести пресс-конференцию. На нее он пригласил журналистов, где хотел рассказать, почему на самом деле на него возбудили уголовное дело. В то же время стало известно, что депутатская комиссия ЖК по рассмотрению представления генпрокурора разрешила привлечь нардепа к уголовной ответственности. Узнав об этом, Эмиль Жамгырчиев спешно покинул парламент, воспользовавшись кабинетом одного из коллег на втором этаже, где выпрыгнул в окно", – говорится в сообщении кыргызского издания.

Сегодня на заседании парламента глава депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора о даче согласия Жогорку Кенеша на привлечение к уголовной ответственности Жамгырчиева Алишер Эрбаев сообщил, что на Жамгырчиева возбуждено уголовное дело и в Узбекистане по факту незаконного пересечения границы.

По его словам, Эмиль Жамгырчиев в декабре 2022 года незаконно пересек границу с Узбекистаном, чтобы тайно встретиться с известным предпринимателем Салимом Абдувалиевым (известен как Салимбай) и заручиться его поддержкой. После этого 16 декабря он снова незаконно пересек границу с Узбекистаном и вернулся в Бишкек.

Жогорку Кенеш по итогам обсуждения разрешил генпрокурору привлечь депутата Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности.

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