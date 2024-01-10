Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кыргызский депутат выпрыгнул из окна второго этажа парламента, чтобы убежать от следователей

Кыргызский депутат выпрыгнул из окна второго этажа парламента, чтобы убежать от следователей Фото: kenesh.kg
Эмил Жамгырчиев, избранный в феврале 2022 года депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва от политической партии "Альянс", 9 января 2024 года выпрыгнул из окна второго этажа парламента, чтобы убежать от следователей, сообщает Zakon.kz.

Прыжок кыргызского депутата попал на видео, которое опубликовали Vesti.kg.

На кадрах видно, как Эмил Жамгырчиев выпрыгнул из окна второго этажа Жогорку Кенеша и бежит по газонам, перепрыгивая ограды.

"Накануне Эмиль Жамгырчиев планировал провести пресс-конференцию. На нее он пригласил журналистов, где хотел рассказать, почему на самом деле на него возбудили уголовное дело. В то же время стало известно, что депутатская комиссия ЖК по рассмотрению представления генпрокурора разрешила привлечь нардепа к уголовной ответственности. Узнав об этом, Эмиль Жамгырчиев спешно покинул парламент, воспользовавшись кабинетом одного из коллег на втором этаже, где выпрыгнул в окно", – говорится в сообщении кыргызского издания.

Сегодня на заседании парламента глава депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора о даче согласия Жогорку Кенеша на привлечение к уголовной ответственности Жамгырчиева Алишер Эрбаев сообщил, что на Жамгырчиева возбуждено уголовное дело и в Узбекистане по факту незаконного пересечения границы.

По его словам, Эмиль Жамгырчиев в декабре 2022 года незаконно пересек границу с Узбекистаном, чтобы тайно встретиться с известным предпринимателем Салимом Абдувалиевым (известен как Салимбай) и заручиться его поддержкой. После этого 16 декабря он снова незаконно пересек границу с Узбекистаном и вернулся в Бишкек.

Жогорку Кенеш по итогам обсуждения разрешил генпрокурору привлечь депутата Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности.

Материал по теме

Новый флаг Кыргызстана подняли на главной площади в Бишкеке

8 января 2024 года стало известно, что в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установили гражданина, объявленного в розыск в Казахстане. Подробности по ссылке.

Читайте также

Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту
Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа
В семье Дональда Трампа случилось горе
В семье Дональда Трампа случилось горе
Динара Халдарова
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: