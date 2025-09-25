Испанский крейсер защитит гуманитарный груз Греты Тунберг

Испания направит военный корабль для сопровождения гуманитарной флотилии Греты Тунберг и Ады Колау в Газу, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято после того, как суда миссии подверглись атаке беспилотников у берегов Греции, передает Europa Press. Выступая в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что на борту находятся граждане 45 стран, которые везут еду и демонстрируют солидарность с жителями Газы.

El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de sus ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad.



Mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese… pic.twitter.com/FRR6FNMRBV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2025

Корабль ВМС Испании выйдет из Картахены и будет готов при необходимости оказать помощь флотилии или провести спасательную операцию. По данным организаторов, к инициативе "Global Sumud Flotilla" присоединились около 50 гражданских судов, среди участников – юристы, правозащитники и активисты, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Флотилия пытается прорвать израильскую морскую блокаду сектора. Организаторы сообщают, что суда подверглись атаке 12 дронов в международных водах. А сама Тунберг подчеркнула, что миссия направлена на помощь палестинцам и риски участников несоизмеримы с тем, что ежедневно переживает население Газы.

Фото: Facebook/gretathunbergsweden

Израиль неоднократно критиковал подобные инициативы как поддержку ХАМАС, но от комментариев по поводу атак дронов воздержался.

