#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Мир

Испанский крейсер защитит гуманитарный груз Греты Тунберг

Испания направит военный корабль для сопровождения гуманитарной флотилии Греты Тунберг, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 02:26 Фото: Facebook/gretathunbergsweden
Испания направит военный корабль для сопровождения гуманитарной флотилии Греты Тунберг и Ады Колау в Газу, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято после того, как суда миссии подверглись атаке беспилотников у берегов Греции, передает Europa Press. Выступая в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что на борту находятся граждане 45 стран, которые везут еду и демонстрируют солидарность с жителями Газы.

Корабль ВМС Испании выйдет из Картахены и будет готов при необходимости оказать помощь флотилии или провести спасательную операцию. По данным организаторов, к инициативе "Global Sumud Flotilla" присоединились около 50 гражданских судов, среди участников – юристы, правозащитники и активисты, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Флотилия пытается прорвать израильскую морскую блокаду сектора. Организаторы сообщают, что суда подверглись атаке 12 дронов в международных водах. А сама Тунберг подчеркнула, что миссия направлена на помощь палестинцам и риски участников несоизмеримы с тем, что ежедневно переживает население Газы.

Фото: Facebook/gretathunbergsweden

Израиль неоднократно критиковал подобные инициативы как поддержку ХАМАС, но от комментариев по поводу атак дронов воздержался.

Днями ранее протестующие в Израиле пытались сорвать новогоднюю вечеринку Нетаньяху.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Starbucks планирует обновить свои кофейни
08:22, Сегодня
Starbucks планирует обновить свои кофейни
Лукашенко недоволен взаимодействием с Казахстаном в части авиасообщения
07:44, Сегодня
Лукашенко недоволен взаимодействием с Казахстаном в части авиасообщения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: