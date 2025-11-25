#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Мир

Грета Тунберг избежала серьезного наказания в Венеции из-за своей известности

Грета Тунберг в Венеции, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 07:33 Фото: Instagram/humansofgsf
Полицейские Венеции не стали строго наказывать Грету Тунберг за недавний вандализм в городе, сообщает Zakon.kz.

Внимание местная полиция обратила на нее после того, как с группой сторонников из движения "Остановите экоцид" Грета вылила зеленую краску в знаменитый Гранд-канал. Из-за этого вода в нем окрасилась в зеленый цвет.

Несмотря на возмущение жителей города и мировой общественности, Тунберг и еще 36 участников перформанса отделались символическим штрафом в 150 евро, передает Daily Mail. Также полиция выписала экоактивистке предписание покинуть город на 48 часов. После истечения этого времени активистка сможет свободно посещать город, если не нарушит никаких других норм.

Но больше всего жителей Венеции удивило то, что Тунберг не предъявила никаких документов при задержании. Она сообщила свои личные данные устно и была идентифицирована благодаря ее публичности. В целом инцидент с ней вызвал оживленные обсуждения в социальных сетях, где мнения разделились между поддержкой Тунберг и критикой действий ее и в дальнейшем полицейских.

На днях активистка Кэндис Оуэнс, назвавшая первую леди Франции биологическим мужчиной, заявила о возможной подготовке покушения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Грета Тунберг и экоактивисты вылили химикаты в главный канал Венеции
05:00, 23 ноября 2025
Грета Тунберг и экоактивисты вылили химикаты в главный канал Венеции
Грета Тунберг посетила Турцию
07:47, 24 ноября 2024
Грета Тунберг посетила Турцию
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
01:08, 21 марта 2023
Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: