Мир

В школах Беларуси устанавливают автоматы с едой

В минских школах начали устанавливать автоматы с едой, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 06:50 Фото: pixabay
В минских школах начали устанавливать автоматы с едой, сообщает Zakon.kz.

По задумке организаторов, они разгрузят потоки учеников в буфетах. Нововведения появились и в меню столовых, передает "МИР 24".

"Подход к школьному питанию в стране изменили. Меню стало более разнообразным. Разработали уже не меньше 400 позиций", – говорится в репортаже.

При составлении меню специалисты учитывают калорийность блюд, пользу ингредиентов, сезонность продуктов. Например, никаких грибов, потому что детскому организму сложно их переваривать. На острые специи и жареные продукты – тоже табу.

Все изменения обсуждают на дегустациях с родителями.

Между тем таиландское подразделение KFC опубликовало рекламу для коллекционеров-перфекционистов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
