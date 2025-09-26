В школах Беларуси устанавливают автоматы с едой
Фото: pixabay
В минских школах начали устанавливать автоматы с едой, сообщает Zakon.kz.
По задумке организаторов, они разгрузят потоки учеников в буфетах. Нововведения появились и в меню столовых, передает "МИР 24".
"Подход к школьному питанию в стране изменили. Меню стало более разнообразным. Разработали уже не меньше 400 позиций", – говорится в репортаже.
При составлении меню специалисты учитывают калорийность блюд, пользу ингредиентов, сезонность продуктов. Например, никаких грибов, потому что детскому организму сложно их переваривать. На острые специи и жареные продукты – тоже табу.
Все изменения обсуждают на дегустациях с родителями.
Между тем таиландское подразделение KFC опубликовало рекламу для коллекционеров-перфекционистов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript