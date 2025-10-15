Игровые автоматы "Хватайка": безобидная игра или путь к лудомании

В магазинах Астаны массово устанавливают игровые автоматы "Хватайка" с игрушками. Они активно привлекают подростков: дешевая цена – всего 50 тенге за попытку – создает иллюзию доступности. Но что скрывается за якобы безобидным на первый взгляд фасадом? Подробности – в материале Zakon.kz.

"Лучше бы я купил хлеб", – сказал студент своим друзьям после того, как неудачей завершилась его попытка вытащить игрушку из аппарата "Хватайка". Продавщица, глядя на эту сцену, говорит, обращаясь ко мне: "Часто играют. Иногда студенты, но чаще дети. Они все свои деньги потратят здесь, а потом вот так жалеют".

Ее слова заставили меня задуматься и невольно провести параллель с игровыми автоматами для взрослых, которые убрали по закону совсем недавно. Тогда законодатели мотивировали это желанием снизить риск лудомании среди населения. Однако проблема, похоже, просто изменила форму.

Частное дело...

Первым делом мы попытались выяснить, кто выдает разрешения на их установку, и узнали интересную деталь. Так, на запрос корреспондента Zakon.kz в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК заявили, что регулирование деятельности по установке игровых автоматов по выдаче игрушек не относится к их компетенции.

"Комитет является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности. В соответствии с пунктом 4 статьи 16-1 Закона субъектами государственного контроля являются организаторы игорного бизнеса, то есть законно осуществляющие деятельность казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. Действие Закона "Об игорном бизнесе" не распространяется на организацию и проведение лотерей, а также деятельность, связанную с оказанием услуг с использованием игровых автоматов без выигрыша, проведением спортивных мероприятий, в том числе боулинга (кегельбана), картинга, бильярда", – сообщили в ведомстве.

Не отвечает за установку игровых автоматов и Министерство торговли и интеграции. В нескольких ведомствах посоветовали обратиться в местные исполнительные органы.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но, как выяснилось, ответственность за эти автоматы не несут и акиматы. Например, в аппарате акима района Есиль города Астаны пояснили, что учреждение администрирует бюджетные программы по благоустройству, санитарии и освещению, а "вопрос ведения, а также постановки на учет индивидуальных предпринимателей, занимающихся установкой игровых автоматов с игрушками, аппаратом не ведется".

В акимате района Сарыарка добавили, что "вопросы установки и эксплуатации автоматов с игрушками находятся в ведении их владельцев – частных предпринимателей и юридических лиц", а ведение учета количества таких аппаратов и контроль их деятельности не входит в компетенцию ведомства.

"Оценка возможного влияния на психическое здоровье детей относится к компетенции органов здравоохранения и образования", – сказано в ответе ведомства за подписью руководителя аппарата акима района Сарыарка Чингиза Альбекова.

В акимате района Байқоңыр подтвердили, что "игровые автоматы устанавливаются и размещаются частными лицами по собственной инициативе без согласования с акиматом и без получения разрешительных документов", то есть любой человек может договориться с магазином и в рамках договора аренды поставить такой автомат.

Владелец одного из магазинов, где установлен такой автомат, на условиях сохранения анонимности сообщил корреспонденту Zakon.kz, что такие автоматы можно заказать в Алматы. И после доставки можно спокойно поставить у себя в магазине – никаких разрешений от акимата или других госорганов для этого не нужно.

Пора ли бить тревогу?

Самал Искакова – мама троих детей. Говорит, что раньше и не замечала эти автоматы. Углубилась она в вопрос только после того, как однажды ее 9-летний сын "спустил" все свои карманные деньги, пытаясь вытащить игрушку в таком автомате.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Я была на работе, когда с банковского приложения начали приходить сообщения. Один, два, три и так несколько раз. Я подумала, что, может быть, поступила заработная плата, и открыла приложение, а там сообщение, что мой сын потратил 50 тенге на аппарате самообслуживания. И так несколько раз. Уже дома выяснилось, что это был автомат "Хватайка", – говорит она.

Самал признается, что этот факт вызвал у нее беспокойство.

"Сначала даже не поняла, почему это меня так задело. Ну потратил ребенок немного денег, вроде ничего страшного. Но потом, когда осознала, что это автомат, где надо что-то "выигрывать", стало тревожно. Я не могу объяснить точно, но есть какое-то внутреннее ощущение, что это не просто игра. Он ведь не покупал что-то конкретное – он надеялся, что повезет. И вот это меня, наверное, и пугает. Я не хочу, чтобы у него с детства формировалась привычка рисковать деньгами ради азарта", – говорит она.

По ее словам, только в их районе насчитывается более 12 таких автоматов. В основном они размещены в так называемых магазинах у дома.

Что думают психологи?

Мнения психологов по этому вопросу разделились. Развлекательные игровые автоматы, устанавливаемые вблизи школ и жилых кварталов, нельзя считать "безобидным развлечением", считает заведующая кафедрой психологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, кандидат психологических наук Алия Мамбеталина.

"Если дети могут вложить маленькую сумму, а получить игрушку за дорого, то мы уже формируем у него такое мышление, что можно легко получить такую игрушку, которую в обычном магазине за такие деньги не купишь. Конечно, мы провоцируем ребенка", – считает она.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

По ее мнению, под этим якобы безобидным развлечением есть целый пласт.

"Я считаю, что если где-то нужно вкладывать финансы, это уже не безобидно. Откуда берут дети эти деньги? Родители дали специально для этого? Я не думаю, что мамы и папы дают эти деньги для того, чтобы он побежал к этому автомату поиграть… Я думаю, что эти деньги на булочку, на питание, на развитие… А он тратит как раз-таки на игровые автоматы. Все нужно исследовать", – пояснила она.

Психоаналитик Оксана Гулак считает такое поведение у детей вполне нормальным.

"Для них нормально играть и думать "Повезет или не повезет". Это особенность детской психологии, так как дети еще не могут взаимодействовать с деньгами и у них нечетко определены принципы реальности. И одни автоматы или игрушки не могут сформировать психологию игромана", – уверена она.

Чтобы ребенок не стал в будущем игроманом, ему, по ее словам, еще в детстве в семье нужно последовательно и закономерно устанавливать принципы реальности, так называемые границы дозволенного.

"Нужно бояться не столько автоматов, сколько наших не только сознательных, но и бессознательных мыслей, когда мы думаем или говорим ребенку, что он все может, что он безграничен и что, если он захочет, то он все сможет. Нет, проблема игромана как раз в том, что он не может остановить себя, он не может признать свои ограничения и лимиты. У него нет понимания, что он не может всех обыграть и что у него не может быть бесконечного количества денег. Так же и детям важно понимать, что не все возможно, что они хотят. Что-то может получиться, что-то – нет, и признание этих ограничений постепенно позволяет ребенку понять принцип реальности, то есть принцип ограничений", – отметила она.

Могут ли запретить автоматы "Хватайка"?

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов разглядел в принципе работы таких автоматов мошеннические схемы.

"Я думаю, здесь стоит более глобальный вопрос, а именно – вопрос о регламентации нахождения этих игровых автоматов в точках близ школ. Ну, конечно, это неправильно (что их устанавливают рядом со школами. – Прим. ред.). Я не знал о такой схеме. Конечно, на это нужно обращать внимание и профильным ведомствам, и нам тоже взять за основу, что подобного рода вещи появляются", – сказал он.

Мнения же депутатов, которые совсем недавно категорично выступили против игровых автоматов для взрослых, по этому вопросу разделились.

Депутат Азат Перуашев считает, что этот вопрос нужно регулировать, в том числе в свете социальной ответственности бизнеса. Его коллега, депутат Асхат Аймагамбетов, выступает за более детальное исследование вопроса.

"Надо этот вопрос изучить сначала, посмотреть "за" и "против", изучить в целом практику в стране и за рубежом, провести анализ, и если он покажет необходимость законодательного регулирования, мы готовы принять соответствующие меры", – сказал он.

И пока депутаты думают, есть ли риск, столичные дети продолжают играть, и с каждым днем желающих поймать игрушку из автомата становится все больше.

