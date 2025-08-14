#АЭС в Казахстане
Происшествия

Ребенок серьезно пострадал во время отдыха в Большом Алматинском ущелье

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 23:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Большом Алматинском ущелье в районе "Лунной поляны" девятилетний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно выехали спасатели КСП "БАУ".

"Прибыв к пострадавшему, они оказали первую доврачебную помощь, подтвердив наличие перелома, после чего аккуратно транспортировали ребенка вниз", – говорится в сообщении.

В итоге мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.

Ранее сообщалось, что подросток на популярном курорте Европы тайно пробирался в номера туристок и калечил их.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
