Ребенок серьезно пострадал во время отдыха в Большом Алматинском ущелье
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Большом Алматинском ущелье в районе "Лунной поляны" девятилетний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно выехали спасатели КСП "БАУ".
"Прибыв к пострадавшему, они оказали первую доврачебную помощь, подтвердив наличие перелома, после чего аккуратно транспортировали ребенка вниз", – говорится в сообщении.
В итоге мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
Ранее сообщалось, что подросток на популярном курорте Европы тайно пробирался в номера туристок и калечил их.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript