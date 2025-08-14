Ребенок серьезно пострадал во время отдыха в Большом Алматинском ущелье

В Большом Алматинском ущелье в районе "Лунной поляны" девятилетний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно выехали спасатели КСП "БАУ". "Прибыв к пострадавшему, они оказали первую доврачебную помощь, подтвердив наличие перелома, после чего аккуратно транспортировали ребенка вниз", – говорится в сообщении. В итоге мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения. Ранее сообщалось, что подросток на популярном курорте Европы тайно пробирался в номера туристок и калечил их.

