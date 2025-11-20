Семь лучших мест для зимнего отдыха в Казахстане
Риддер, Восточный Казахстан – заповедник "Западный Алтай"
Риддер – жемчужина Алтайских гор, которая зимой преображается особенно красиво. Молчаливая тайга, заснеженные склоны и горная тишина создают идеальные условия для отдыха на природе.
Что попробовать: горные лыжи, фрирайд, сноуборд, зимние походы, фототуры.
Особенность: зимой природа Западного Алтая становится особенно завораживающей, превращая регион в центр экотуризма.
Катон-Карагайский национальный парк
Один из крупнейших национальных парков страны зимой становится по-настоящему волшебным.
Чем известен: Берельские курганы, Рахмановские источники, озеро Караколь, ледовые пики, хвойные леса.
Зимой: заснеженные ущелья, тишина и чистейший горный воздух формируют особую атмосферу отдыха.
Активности: экотуры, хайкинг, фотопрогулки.
Алматы – центр зимнего спорта и активного отдыха
Алматы – главный зимний туристический хаб Казахстана.
Шымбулак – самый известный горнолыжный курорт Центральной Азии с трассами разного уровня сложности.
Преимущество: от центра города до гор всего 20-30 минут.
Бурабайский национальный парк
Зимой Бурабай превращается в сказочный лес с озерами, идеально подходящий для семейного отдыха.
Что посмотреть: Окжетпес, озеро Бурабай, заснеженные сосновые массивы, уютные базы отдыха, чистейший воздух.
Активности: лыжи, коньки, зимние прогулки.
Кокшетауский национальный парк – озера Шалкар и Имантау
Отличное место для тех, кто ценит спокойствие, романтичные виды и единение с природой.
Особенности: заснеженные березовые рощи, спокойные озера, нетронутая экосистема.
Активности: прогулки по зимнему лесу, подледная рыбалка, фотосессии, экологичный отдых.
Жонгарский Алатау – регион Жетысу
Один из наиболее перспективных экотуристических маршрутов Казахстана.
Что привлекает: высокие хребты, снежные перевалы, дикая природа.
Место подходит для фрирайда, зимних походов и исследования природных ландшафтов.
Преимущество: первозданная природа и возможности для приключенческого туризма.
Баянаульский национальный парк
Зимой Баянаул приобретает особую, почти мистическую красоту.
Известные места: озеро Жасыбай, пещера Қоңыр Әулие, урочище Ботакөз, озеро Торайгыр.
Заснеженные горы и леса делают регион одним из лучших мест для зимних фототуров.
Активности: лыжи, экотуры, фотопрогулки.
"Каждый регион в холодный сезон раскрывается по-своему. Развитие внутреннего туризма помогает поддерживать местную экономику, сохранять природное наследие и открывать новые впечатления. Министерство туризма и спорта приглашает граждан открыть природный, культурный и туристический потенциал Казахстана в зимний период", – говорится в сообщении министерства.
