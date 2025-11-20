#АЭС в Казахстане
Туризм

Семь лучших мест для зимнего отдыха в Казахстане

семь лучших мест для зимнего отдыха в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:32 Фото: wikipedia
Пресс-служба Министерства туризма и спорта посоветовала казахстанцам семь направлений, которые стоит выбрать для зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

Риддер, Восточный Казахстан – заповедник "Западный Алтай"

Риддер – жемчужина Алтайских гор, которая зимой преображается особенно красиво. Молчаливая тайга, заснеженные склоны и горная тишина создают идеальные условия для отдыха на природе.

Что попробовать: горные лыжи, фрирайд, сноуборд, зимние походы, фототуры.

Особенность: зимой природа Западного Алтая становится особенно завораживающей, превращая регион в центр экотуризма.

Катон-Карагайский национальный парк

Один из крупнейших национальных парков страны зимой становится по-настоящему волшебным.

Чем известен: Берельские курганы, Рахмановские источники, озеро Караколь, ледовые пики, хвойные леса.

Зимой: заснеженные ущелья, тишина и чистейший горный воздух формируют особую атмосферу отдыха.

Активности: экотуры, хайкинг, фотопрогулки.

Алматы – центр зимнего спорта и активного отдыха

Алматы – главный зимний туристический хаб Казахстана.

Шымбулак – самый известный горнолыжный курорт Центральной Азии с трассами разного уровня сложности.

Преимущество: от центра города до гор всего 20-30 минут.

Бурабайский национальный парк

Зимой Бурабай превращается в сказочный лес с озерами, идеально подходящий для семейного отдыха.

Что посмотреть: Окжетпес, озеро Бурабай, заснеженные сосновые массивы, уютные базы отдыха, чистейший воздух.

Активности: лыжи, коньки, зимние прогулки.

Кокшетауский национальный парк – озера Шалкар и Имантау

Отличное место для тех, кто ценит спокойствие, романтичные виды и единение с природой.

Особенности: заснеженные березовые рощи, спокойные озера, нетронутая экосистема.

Активности: прогулки по зимнему лесу, подледная рыбалка, фотосессии, экологичный отдых.

Жонгарский Алатау – регион Жетысу

Один из наиболее перспективных экотуристических маршрутов Казахстана.

Что привлекает: высокие хребты, снежные перевалы, дикая природа.

Место подходит для фрирайда, зимних походов и исследования природных ландшафтов.

Преимущество: первозданная природа и возможности для приключенческого туризма.

Баянаульский национальный парк

Зимой Баянаул приобретает особую, почти мистическую красоту.

Известные места: озеро Жасыбай, пещера Қоңыр Әулие, урочище Ботакөз, озеро Торайгыр.

Заснеженные горы и леса делают регион одним из лучших мест для зимних фототуров.

Активности: лыжи, экотуры, фотопрогулки.

"Каждый регион в холодный сезон раскрывается по-своему. Развитие внутреннего туризма помогает поддерживать местную экономику, сохранять природное наследие и открывать новые впечатления. Министерство туризма и спорта приглашает граждан открыть природный, культурный и туристический потенциал Казахстана в зимний период", – говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что подарить родителям на Новый год.

