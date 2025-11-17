Убийство 14-летней девочки в Акмолинской области: в полиции показали, как задерживали подозреваемого

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Акмолинской области 17 ноября 2025 года опубликовала видео задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении – убийстве 14-летней девочки из села Ынтымак, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что фигурант был задержан меньше чем за сутки – его обнаружили в поле, вблизи села Родина Целиноградского района.

14-летняя жительница села Ынтымак скончалась от ножевых ранений. Об этом стало известно 15 ноября.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве также подчеркнули, что подозреваемый понесет наказание по всей строгости закона.