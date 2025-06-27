Алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку

Команда специалистов Республиканского научного центра педиатрии и детской хирургии успешно провела установку временного электрокардиостимулятора недоношенному новорожденному с массой тела 1500 г, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, на 30 неделе беременности плоду внутриутробно был поставлен диагноз "кардиомегалия, брадикардия". Малыш родился недоношенным, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

"На 22 день жизни ребенку было решено провести операцию по установлению временного кардиостимулятора, так как частота сердечных сокращений 40 в минуту не покрывала его потребности организма в кислороде и доставке питательных субстратов, он не прибавлял в весе. После операции состояние пациента идет на улучшение, он начал прибавлять в весе, улучшилась его активность, частота сердечных сокращений 130-140 в минуту, для его возраста", – рассказали в министерстве.

Уточняется, что как только юный пациент еще прибавит в весе, ему установят постоянный электрокардиостимулятор. На данный же момент он находится под постоянным наблюдением кардиохирургов.

Ранее житель Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга, дал шанс на спасение нескольким казахстанцам, в том числе мужчине, нуждавшемся в пересадке сердца.