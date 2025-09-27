14-летнюю девочку дважды за две недели выдали замуж за разных мужчин

В Индии супружескую пару задержали по подозрению в похищении несовершеннолетней и ее продаже в сексуальное рабство, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, потерпевшая из штата Гуджарат рассказала, что пять месяцев назад ее похитила супружеская пара и продала жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал подростка, после чего по неизвестной причине отпустил ее.

14-летняя девочка смогла самостоятельно добраться до дома. Через десять дней после этого пара поймала несовершеннолетнюю и снова продала ее другому мужчине – тот десять дней развращал подростка, угрожая ей тяжкими последствиями в случае сопротивления. Девочка повиновалась, но умоляла, чтобы насильник отпустил ее, что тот и сделал.

Злоумышленники вновь хотели продать подростка, но в дело вмешалась полиция. Родственники несовершеннолетней узнали о преступлениях в отношении нее, рассказали матери девочки, и та обратилась в правоохранительные органы.

По информации издания, возбуждены дела о похищении, продаже в сексуальное рабство, изнасиловании несовершеннолетней. Задержаны пятеро фигурантов, включая продавцов и покупателей.

