Мир

14-летнюю девочку дважды за две недели выдали замуж за разных мужчин

Статуя, руки, небо, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 07:59 Фото: pixabay
В Индии супружескую пару задержали по подозрению в похищении несовершеннолетней и ее продаже в сексуальное рабство, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, потерпевшая из штата Гуджарат рассказала, что пять месяцев назад ее похитила супружеская пара и продала жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал подростка, после чего по неизвестной причине отпустил ее.

14-летняя девочка смогла самостоятельно добраться до дома. Через десять дней после этого пара поймала несовершеннолетнюю и снова продала ее другому мужчине – тот десять дней развращал подростка, угрожая ей тяжкими последствиями в случае сопротивления. Девочка повиновалась, но умоляла, чтобы насильник отпустил ее, что тот и сделал.

Злоумышленники вновь хотели продать подростка, но в дело вмешалась полиция. Родственники несовершеннолетней узнали о преступлениях в отношении нее, рассказали матери девочки, и та обратилась в правоохранительные органы.

По информации издания, возбуждены дела о похищении, продаже в сексуальное рабство, изнасиловании несовершеннолетней. Задержаны пятеро фигурантов, включая продавцов и покупателей.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в Мексике умерла после липосакции, подтяжки лица и увеличения груди.

Аксинья Титова
