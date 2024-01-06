Мать и отчим подозреваются в исчезновении 14-летней девочки из Талдыкоргана

По подозрению в исчезновении 14-летней девочки задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим, сообщает Zakon.kz.

Отчим девочки записал видеообращение президенту, где потребовал отпустить его жену, которую, по его словам, незаконно обвиняют в убийстве дочери.





"Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтверждаются. С первых дней им обеспечен доступ адвокатов, участвующих в следственных действиях. Расследование продолжается и находится на особом контроле МВД", – сообщили в полиции.

По информации ДП Талдыкоргана, 28 декабря в полицию от руководства одной из школ поступила информация об исчезновении 14-летней учащейся, которая несколько месяцев не посещает занятия.

