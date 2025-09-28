Об исчезнувшей 88 лет назад летчице рассекретят документы в США

В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать документы по делу летчицы Амелии Эрхарт, которая бесследно пропала в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет. Об этом президент США заявил 26 сентября в своей соцсети Truth Social.

Амелия Эрхарт известна как первая женщина-пилот, которой удалось самостоятельно пересечь Атлантику. 88 лет назад она задумала совершить кругосветку, но по пути из Новой Гвинеи до острова Хауленд самолет летчицы пропал. Чтобы найти пилотов, ВМС США организовали самую масштабную по тем временам поисково-спасательную операцию. Спустя две недели поиски, на которые потратили четыре млн долларов, завершили.

Trump says he’s ordered the declassification and release of all government records on Amelia Earhart https://t.co/xdQowJzj67 pic.twitter.com/30lRvh4AA7 — Broomfield Enterprise (@bfld_enterprise) September 26, 2025

Таинственное исчезновение воздушного судна породило множество легенд и теорий. Были версии, что летчики выжили и начали жизнь под чужими именами, работали на американскую разведку или вовсе попали в японский плен.

"Исчезновение женщины "взволновало миллионы людей", – написал Трамп.

Политик уточнил, что будут опубликованы документы, связанные не только с последним полетом Эрхарт, но и со "всем остальным, что касается ее жизни".

