Самая яркая комета года, исчезнувшая на 1300 лет, попала в объектив астрономов

Комета C/2025 A6 (Lemmon), последний раз подлетавшая к Солнцу около 1350 лет назад, вновь появилась на небосклоне и теперь заметна даже невооруженным глазом, сообщает Zakon.kz.

По словам астронома Александра Якушечкина, накануне сближения с Землей комета неожиданно потеряла блеск, но вскоре вновь стала ярче, пишет РИА Новости.

Максимальное приближение к нашей планете произойдет 21 октября, когда расстояние между Землей и кометой сократится до 90 миллионов километров (примерно 0,6 астрономической единицы).

"Накануне яркость кометы начала снижаться, что могло говорить о процессах внутри ядра. Однако разрушения не произошло – сейчас яркость вновь достигла 4,5 звездной величины. В ночь на 21 октября ее можно будет увидеть невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки, и даже сфотографировать на смартфон в ночном режиме", – пояснил ученый.

Астрономы отмечают повышенную активность в хвосте кометы: сгустки и вихри газа постоянно отрываются от ядра, что указывает на неустойчивые струи и влияние солнечного ветра.

C/2025 A6 (Lemmon) относится к долгопериодическим кометам. В последний раз она сближалась с Юпитером 16 апреля 2025 года, после чего ее орбита изменилась. Теперь возвращение к Солнцу ожидается не раньше, чем через 1154 года.

Для сравнения: самая дальняя точка орбиты кометы от Солнца – 219 астрономических единиц, тогда как Плутон удален всего на 49.

