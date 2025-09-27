#АЭС в Казахстане
Мир

Школьник угнал внедорожник родителей и устроил гонки с американской полицией

12-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 01:51 Фото: pixabay
В городе Сакраменто штата Калифорния 12-летний подросток угнал внедорожник родителей и отправился в свою бывшую школу со скоростью 110 км/ч, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, автомобиль с подростком за рулем заметили патрульные на территории школы. Они попытались остановить машину, но школьник не подчинился требованиям полиции и начал ускоряться.

В итоге он устроил с патрульными гонки на высокой скорости. В какой-то момент угонщик задел припаркованную на улице машину, а потом врезался в полицейский автомобиль и остановился. 

Как уточняется, в ходе происшествия никто не пострадал. Мальчик признался, что угнал родительский внедорожник, чтобы попасть в школу, где раньше учился. Зачем ему туда понадобилось, он не уточнил.

Школьнику предъявили обвинения в оставлении места ДТП, нападении на сотрудников полиции, угоне и безрассудном вождении. В Калифорнии совершившие преступления лица подлежат уголовному преследованию с 12 лет, так что юного угонщика будут судить по всей строгости закона. А родителям придется заплатить за нанесенный сыном материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что казахстанец купил угнанную в Украине машину и лишился ее через несколько лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
