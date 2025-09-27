Школьник угнал внедорожник родителей и устроил гонки с американской полицией

В городе Сакраменто штата Калифорния 12-летний подросток угнал внедорожник родителей и отправился в свою бывшую школу со скоростью 110 км/ч, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, автомобиль с подростком за рулем заметили патрульные на территории школы. Они попытались остановить машину, но школьник не подчинился требованиям полиции и начал ускоряться.

В итоге он устроил с патрульными гонки на высокой скорости. В какой-то момент угонщик задел припаркованную на улице машину, а потом врезался в полицейский автомобиль и остановился.

Как уточняется, в ходе происшествия никто не пострадал. Мальчик признался, что угнал родительский внедорожник, чтобы попасть в школу, где раньше учился. Зачем ему туда понадобилось, он не уточнил.

Школьнику предъявили обвинения в оставлении места ДТП, нападении на сотрудников полиции, угоне и безрассудном вождении. В Калифорнии совершившие преступления лица подлежат уголовному преследованию с 12 лет, так что юного угонщика будут судить по всей строгости закона. А родителям придется заплатить за нанесенный сыном материальный ущерб.

12-year-old boy leads cops on 70 mph chase after swiping parents’ SUV https://t.co/RADfermwLE pic.twitter.com/hokxkQLWsy — New York Post (@nypost) September 23, 2025

