Казахстанец купил угнанную в Украине машину и лишился ее через несколько лет

Житель Акмолинской области купил машину с пробегом, а через четыре года узнал, что ее угнали в Украине, и решил вернуть за нее деньги, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинском областном суде 8 июля 2025 года рассказали, что истец купил авто в 2019 году, а в 2023-м при попытке продать его узнал, что машина числится как угнанная на территории Украины. В итоге акмолинец лишился права распоряжаться этим авто.

Тогда автовладелец обратился в суд с иском признать сделку недействительной, взыскать с продавца сумму за машину. Ответчик не согласился с иском и просил отказать, указывая, что договор исполнен, срок исковой давности пропущен.

Представители Министерства внутренних дел в суде пояснили, что автомашина в базе данных числится угнанной с декабря 2015 года.

Суд признал сделку недействительной по следующим основаниям:

Истец при заключении сделки не имел достоверной информации о статусе автомобиля и находился в заблуждении.

На момент заключения сделки машина находилась в угоне, имелись обременения.

Истец приобрел незаконно ввезенное транспортное средство, следовательно, оно не могло быть предметом сделки купли-продажи.

Ходатайство ответчика о применении срока исковой давности необоснованно, так как истец узнал о нарушении своего права в 2023 году. Иск подан в пределах установленного срока.

"Требование о взыскании стоимости автомобиля вытекает из требования о признании сделки недействительной. Автомобиль изъят, регистрационные действия в отношении автомобиля невозможны. Право собственности в отношении автомобиля переходит к К. (продавцу. – Прим. ред.), который имеет право на защиту своих имущественных интересов путем предъявления иска к лицу, продавшему ему автомашину. Решением суда иск удовлетворен, сделка по купле-продаже автомашины признана недействительной, взыскана сумма оплаты за автомашину в пользу истца", – сообщили в суде.

Судебные акты вступили в законную силу.

В Британии паре пришлось угнать собственный автомобиль из-за бездействия полиции.