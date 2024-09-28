Дороги в Астане: что закрыто 28 сентября
Фото: Zakon.kz
28 сентября 2024 года в Астане закрыты для движения транспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.
По 2 октября частично перекрыта улица Сейфуллина – на участке от Сарыарка до Кумисбекова.
Движение транспорта организовано по одной из сторон.
По новой информации транспортного управления, этот участок будет полностью перекрыт до 29 сентября.
Ранее из-за резкого ухудшения погоды "КазАвтоЖол" обратился к водителям с просьбой.
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