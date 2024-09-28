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Дороги в Астане: что закрыто 28 сентября

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 07:59 Фото: Zakon.kz
28 сентября 2024 года в Астане закрыты для движения транспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.

По 2 октября частично перекрыта улица Сейфуллина – на участке от Сарыарка до Кумисбекова.

Движение транспорта организовано по одной из сторон.

По новой информации транспортного управления, этот участок будет полностью перекрыт до 29 сентября.

Ранее из-за резкого ухудшения погоды "КазАвтоЖол" обратился к водителям с просьбой.

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