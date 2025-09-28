Стрельба и пожар в церкви: шокирующий инцидент произошел после смерти главы мормонов в США

28 сентября в мормонской церкви в Мичигане несколько человек получили огнестрельные ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC7 New York, стрельба произошла в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, примерно в 80 км к северу от Детройта. Сразу после инцидента здание было охвачено пожаром.

Местная полиция утверждает, что угрозы для населения нет, так как стрелок убит.

О причинах инцидента не сообщается. Также неизвестно и число пострадавших.

Церковь расположена недалеко от жилых районов и церкви Свидетелей Иеговы в Гранд-Бланке. Община, насчитывающая около 8 тыс. человек, находится недалеко от Флинта.

#BREAKING: 6-8 victims after shooting in Grand Blanc, Michigan — Fox 2 Detroit



Mormon Church is still on fire#Breaking pic.twitter.com/NqqrrQlPYA — Jamililer (@JamilKhabir396) September 28, 2025

Стрельба произошла на следующий день после того, как Рассел М. Нельсон, старейший в истории президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, скончался в возрасте 101 года. Ожидается, что следующим президентом церкви, широко известной как мормонская церковь, станет Даллин Х. Оукс, согласно церковному протоколу.