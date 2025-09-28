В США умер проживший более 100 лет глава мормонов Рассел Нельсон
В возрасте 101 года скончался президент американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (также называемой мормонской) Рассел Нельсон, сообщает Zakon.kz.
Об этом представители церкви заявили на официальном сайте.
"С прискорбием сообщаем, что Рассел М. Нельсон, горячо любимый президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней, мирно ушел из жизни (...) в своем доме в Солт-Лейк-Сити", – говорится в сообщении.
Мормоны – это распространенное неофициальное название членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это самостоятельное религиозное течение с уникальной теологией, которое считает себя восстановленным христианством, а не протестантской, католической или православной ветвью. Мормоны верят в Библию и другие священные тексты, включая Книгу Мормона, и стремятся следовать примеру Иисуса Христа, чтобы вернуться к Богу.
Ранее сообщалось, что умер актер из "Ментовских войн" Александр Иовлев.
