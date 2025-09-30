Трамп назвал причину отправки атомных подлодок к берегам России

Президент США Дональд Трамп выступил на расширенном совещании адмиралов и генералов США в штате Вирджиния, сообщает Zakon.kz.

По данным Baku.ws, американский флот на 25 лет опережает Россию и Китай по подводным лодкам. На сегодняшний день подводный флот Соединенных Штатов насчитывает 71 атомную подводную лодку.

"Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие", – сказал Дональд Трамп.

Он объяснил, что причиной этого стало "упоминание ядерного оружия".

"Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное", – отметил президент США.

В начале августа американский лидер сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" на случай, если угрозы Медведева выйдут за рамки риторики.

