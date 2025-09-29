Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению войны Израиля и ХАМАС

Президент Дональд Трамп 29 сентября предложил 20-пунктный план прекращения войны между Израилем и сектором Газа – документ опубликован Белым домом в X, сообщает Zakon.kz.

Тезисно приводим, что в нем: Цель плана – превратить Газу в "дерадикализированную зону, свободную от терроризма", и восстановить ее в интересах местных жителей.

Первые шаги к перемирию: израильские силы отходят "на согласованную линию" и приостанавливают все военные операции; линия фронта замораживается до выполнения условий поэтапного вывода войск. На возвращение заложников, в том числе погибших, дается 72 часа с момента публичного принятия соглашения Израилем.

Израиль обязуется освободить 250 приговоренных пожизненно палестинцев и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года; за каждого заложника вернут "останки 15 умерших жителей Газы".

После выполнения обязательств члены ХАМАС сдают оружие в обмен на амнистию и безопасный выезд из сектора.

Гуманитарная помощь и восстановление инфраструктуры – в объемах январского соглашения; при этом ООН и Красный Полумесяц формально не вовлечены.

Власть временно передается аполитичному палестинскому технократическому комитету под надзором нового "Совета мира" – международного переходного органа, который, по плану, возглавит команда Трампа (среди упомянутых – Тони Блэр).

План включает программы экономического восстановления и создание специальной экономической зоны – при этом никого не принуждают покидать Газу; желающие смогут уехать и вернуться свободно.

ХАМАС исключается из управления; "военная, террористическая и наступательная инфраструктура" должна быть уничтожена – Газa демилитаризируется при гарантиях региональных партнеров.

Предусмотрены "Международные силы стабилизации" для немедленного развертывания, подготовки и поддержки проверенных палестинских полицейских. Израиль, по плану, не будет оккупировать или аннексировать Газу – ЦАХАЛ поэтапно передает зоны под контроль этих сил; в случае затягивания выполнения плана подобные меры применяются к уже переданным территориям. Ранее сообщалось, что Нетаньяху назвал палестинскую государственность угрозой для Израиля.

