#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Мир

Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению войны Израиля и ХАМАС

США, Тарамп, Газа, Палестина, Израиль, ХАМАС , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 00:27 Фото: pixabay
Президент Дональд Трамп 29 сентября предложил 20-пунктный план прекращения войны между Израилем и сектором Газа – документ опубликован Белым домом в X, сообщает Zakon.kz.

Тезисно приводим, что в нем:

  • Цель плана – превратить Газу в "дерадикализированную зону, свободную от терроризма", и восстановить ее в интересах местных жителей.
  • Первые шаги к перемирию: израильские силы отходят "на согласованную линию" и приостанавливают все военные операции; линия фронта замораживается до выполнения условий поэтапного вывода войск. На возвращение заложников, в том числе погибших, дается 72 часа с момента публичного принятия соглашения Израилем.
  • Израиль обязуется освободить 250 приговоренных пожизненно палестинцев и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года; за каждого заложника вернут "останки 15 умерших жителей Газы".
  • После выполнения обязательств члены ХАМАС сдают оружие в обмен на амнистию и безопасный выезд из сектора.
  • Гуманитарная помощь и восстановление инфраструктуры – в объемах январского соглашения; при этом ООН и Красный Полумесяц формально не вовлечены.
  • Власть временно передается аполитичному палестинскому технократическому комитету под надзором нового "Совета мира" – международного переходного органа, который, по плану, возглавит команда Трампа (среди упомянутых – Тони Блэр).
  • План включает программы экономического восстановления и создание специальной экономической зоны – при этом никого не принуждают покидать Газу; желающие смогут уехать и вернуться свободно.
  • ХАМАС исключается из управления; "военная, террористическая и наступательная инфраструктура" должна быть уничтожена – Газa демилитаризируется при гарантиях региональных партнеров.
  • Предусмотрены "Международные силы стабилизации" для немедленного развертывания, подготовки и поддержки проверенных палестинских полицейских. Израиль, по плану, не будет оккупировать или аннексировать Газу – ЦАХАЛ поэтапно передает зоны под контроль этих сил; в случае затягивания выполнения плана подобные меры применяются к уже переданным территориям.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху назвал палестинскую государственность угрозой для Израиля. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Что изменится в жизни казахстанцев с января 2025 года
11:31, 30 декабря 2024
Что изменится в жизни казахстанцев с января 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2024 года
11:18, 01 июля 2024
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: