Альпинисты продолжают обсуждать судьбу застрявшей в горах Кыргызстана Наговициной

Был ли у российской альпинистки Натальи Наговициной шанс на спасение – эта тема до сих пор не отпускает неравнодушных. Вероятно, альпинистку могли спасти, но для этого потребовались бы неимоверные усилия, сообщает Zakon.kz.

Эту тему 29 сентября в очередной раз затронули в студии "Пусть говорят" на Первом канале.

<br>

Свое мнение высказал президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов, который принимал участие в спасательной операции Натальи Наговициной. Вместе с экспертами он запускал дроны, чтобы узнать о состоянии женщины, которая из-за травмы осталась ждать помощи на вершине пика Победы.

"27 августа был поднят дрон с тепловизором, мы смогли приблизиться к палатке на расстояние примерно в километр. Обычно такие тепловизоры фиксируют сигналы за 15 километров, а погрешность составляет два-три градуса. Но, к сожалению, в палатке Наговициной дрон не зафиксировал активности", – заявил Кубатов.

Под давлением общественности, которая требовала начать новый этап спасательной операции на пике Победы, были запущены еще дроны – уже 2 сентября. На этих кадрах заметно, что второй слой с палатки сорван. Наверху дул сильный ветер, стоял мороз минус 20 градусов.

При этом становится понятно – Наталья Наговицина до последнего боролась за жизнь и пыталась сделать все, чтобы ее спасли.

"Она создала для себя второй слой и привязала ее к стойке палатки, это было ожидаемое решение. Второй момент – следы от мочи, которые говорят, что она сохраняла ясность ума и имела возможность ходить. Третий момент – выставленный рюкзак. Это был сигнал, что она жива. Могу сказать, что она боролась за жизнь, у нее была энергия, чтобы выжить", – сказал Кубатов.

Возможно, Наталья таким способом действительно показывала всем, что у нее еще есть силы жить. Спасатели также считают, что при ее запасах воды и еды, а также температуре -23 градуса, прожить можно максимум две-три недели. Но почему же тогда не было возможности доставлять ей туда еду и воду, чтобы поддерживать жизнь?

"Дронами туда невозможно занести бутылку воды, пока нет таких средств. В Гималаях можно затаскивать до 10 кило, но там 6000 метров, а тут 7200 метров – другие метеоусловия. Там сильный ветер, она находится на гребне, слишком много факторов", – объяснили эксперты.

Сейчас силы женщины явно иссякли. Ведется спор, как долго альпинистка могла еще находиться на пике Победы, если бы спасатели решились еще на одну операцию. Все называют разные цифры.

"Думаю, что до 10 дней она прожила бы в тех условиях, когда мороз минус 20 градусов, а высота 7200 метров", – предположил один из экспертов на шоу.

Ранее мы писали о том, что американка арендовала придорожные билборды для поиска мужа.