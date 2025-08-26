"Убежден, что мама жива": сын Натальи Наговициной молит о помощи для спасения матери

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане, официально прекращена. Однако сын Михаил просит помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился к генеральному прокурору России, главе Министерства иностранных дел (МИД) и российскому послу в Кыргызстане.

Михаил настоятельно подчеркивает, что у Наговициной хорошая физическая форма и есть шанс на спасение. По его словам, погодные условия будут благоприятными для спасения только в ближайшие двое суток.

"Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию", – приводит его слова Telegram-канал Baza.

Пик Победы считается одной из самых сложных и опасных вершин в мире. На высоте более семи с половиной тысяч метров погодные условия меняются очень быстро, а вероятность гибели альпинистов достигает 25%. Наталья Наговицина – опытная альпинистка, она покорила уже не один семитысячник и была всего в шаге от получения звания "Снежный барс", которое присваивается за покорение всех пяти семитысячников бывшего СССР.

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу. Гида у пары не было. Операцию по спасению альпинистки приостановили 22 августа из-за травмы главы спасательной бригады и плохой погоды.

Компания Ak-Sai Travel, которая организовывала тур россиянки, сообщила, что операция по спасению Наговициной в Кыргызстане завершена. С высоты, на которой осталась женщина, прежде никого эвакуировать не удавалось.

24 августа любительница подъемов в горы Виктория Боня рассказала о готовности перевести от себя лично 10 тыс. долларов, чтобы посодействовать в возможности снять тело Наговициной.