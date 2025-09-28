#АЭС в Казахстане
Мир

Американка арендовала придорожные билборды для поиска мужа

Женщина арендовала билборды в США, чтобы найти любовь, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 08:38 Фото: marrylisa
41-летняя жительница Калифорнии Лиза Каталано взяла в аренду несколько билбордов, чтобы найти любовь, сообщает Zakon.kz.

В один из дней она решила, что хватит с нее мобильных приложений для знакомств и запустила собственную рекламную кампанию, пишет New York Post. Теперь десятки билбордов вдоль трассы с надписью "Женись на мне" ведут на ее персональный сайт.

Фото: TikTok/MarryLisaOfficial

Там она рассказывает о себе и своем видении отношений, а по кнопке можно записаться на свидание. Над ее затеей смеются в интернете, но Лиза непреклонна. Она не скрывает, что готова снова искать любовь после того, как ее жених умер от неизлечимой болезни в конце 2023 года.

"Это не шутка, это стратегия. Я просто хочу любить", – говорит женщина.

С ее слов, она купила рекламные щиты, потому что просто не смогла добиться успеха никаким другим способом. На своем сайте Каталано пишет, что планирует выйти замуж и создать семью в ближайшие два-три года.

Фото: marrylisa

В заявке на сайте Лизы запрашивается биографическая информация, а затем претендентам предлагается ответить на несколько вопросов о себе.

"Когда Tinder не вывозит, в бой идет тяжелая маркетинговая артиллерия", – поддержали в комментариях Лизу другие женщины.

В армии США из-за "вредящего феминизма" сменили структуру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
