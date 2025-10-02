#АЭС в Казахстане
Мир

Альпинисты считают, что Наговицина могла оставить письмо в палатке на пике Победы

Российская альпинистка на Хан-Тенгри, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 02:20 Фото: кадр из фильма Дмитрия Синицына "Остаться с Хан-Тенгри"
Друг российской альпинистки по восхождениям Руслан Колунин в выпуске программы "Пусть говорят" на Первом канале рассказал, что Наталья Наговицина могла оставить прощальное письмо или снять видео, сообщает Zakon.kz.

По словам спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев тоже подтвердил, что многие застрявшие в горах оставляют последние послания, если понимают, что их никто не спасет.

Однако эксперт добавил, что горные ветра могли унести прощальное письмо российской альпинистки, которая не выжила в ходе восхождения на пик Победы в Кыргызстане.

Он отметил, что Наговицина могла спрятать свое письмо в палатке. Но нельзя быть уверенным, что это поможет сохранить записку.

"Если она убрала ее куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации", – предположил Киселев.

Ранее мы писали о том, что альпинисты продолжают обсуждать судьбу застрявшей в горах Кыргызстана Наговициной.

Аксинья Титова
