В ВОЗ рассказали о трудных временах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переживает трудные времена и вынуждена сокращать персонал в условиях уменьшения финансирования, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящей в Вашингтоне 77-й сессии Регионального бюро ВОЗ для стран Америки. Текст его выступления опубликовала пресс-служба ВОЗ.

"Это болезненное и трудное время для всех нас – нам приходится прощаться со многими талантливыми и преданными своему делу коллегами, которые посвятили свою карьеру служению людям, работая и добиваясь результатов под серьезным давлением во время пандемии COVID-19", – сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что принятый в мае Всемирной ассамблеей здравоохранения бюджет ВОЗ на предстоящие два года потребовал "трудных, но необходимых решений".

"Мы начали с самого верха, сократив вдвое число старших руководителей и директоров. И сейчас мы почти завершили процесс реорганизации структуры нашей штаб-квартиры с учетом имеющихся ресурсов", – констатировал гендиректор.

Среди других мер он назвал "значительное сокращение поездок", положительно оценив принятое в 2022 году Ассамблеей здравоохранения решение о постепенном повышении взносов государств в бюджет ВОЗ.

"В совокупности эти действия – увеличение обязательных взносов и меры по сдерживанию расходов – помогают смягчить последствия сокращения финансирования и, как ожидается, сохранят около 900 рабочих мест", – сказал Гебрейесус.

Страны-участницы ВОЗ приняли в мае 2025 года сокращенный бюджет на 2026-2027 годы в размере 4.2 млрд долларов на фоне решения США, одного из крупнейших доноров, о выходе из организации. Первоначальный проект бюджета в 5,3 млрд долларов был пересмотрен в сторону понижения на 21%. США официально перестанут быть членом организации в 2026 году.

