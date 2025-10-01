#АЭС в Казахстане
Мир

Павел Дуров рассказал о том, как его пытались убить

Основатель мессенджера Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 07:59 Фото: Instagram/durov
Павел Дуров дал четырехчасовое интервью журналисту и ученому Лексу Фридману. Предприниматель впервые рассказал о том, что его пытались убить в 2018 году. Вероятно, это было связано с Telegram, сообщает Zakon.kz.

Это произошло весной 2018 года, когда Дуров активно работал над привлечением средств для криптовалюты TON. В этот момент некоторые страны грозились заблокировать мессенджер Telegram.

Тогда он снимал таунхаус и в один из вечеров увидел, как какой-то неизвестный человек подбрасывает к его двери странный пакет. Павел взял его и отнес домой, а уже через час пожалел об этом.

"Час спустя, когда я лежал в кровати, мне стало очень плохо. А я ведь никогда не болею. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но пока шел, ощутил, что мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью", – вспоминает Дуров.

По его словам, из-за сильной боли Павел думал, это конец. Миллиардер пришел в себя только на следующий день – он лежал на полу без сил. Неимоверными усилиями он пришел в себя и обнаружил, что все еще жив.

"Я посмотрел на руки и тело. Везде полопались сосуды. Я две недели ходить не мог, сидел дома и не хотел рассказывать своей команде, ведь не хотел их волновать. Но было тяжело", – вспомнил Павел.

Прокомментировал Дуров и свой скандальный арест во Франции, который произошел год назад. По его мнению, его права грубо нарушили, причем, не только как гражданина, но и как предпринимателя.

Сейчас он под следствием. Французские власти разрешили ему посещать Дубай, где прошло интервью с Лексом. Он и его адвокаты работают и продолжают отстаивать принципы работы мессенджера.

Ранее стало известно, почему топ-менеджеры увольняются из компаний Илона Маска.

