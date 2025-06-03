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Наука и технологии

Спутники показали, как Саудовская Аравия преобразила пустынный остров в "Вечный сад"

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 07:29 Фото: Copernicus
Свежие спутниковые изображения, полученные аппаратами программы Copernicus, показали, как за пару лет изменился пустынный остров в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Объект станет частью туристического мегапроекта Laheq, который также называют "Вечным садом" из-за своей пышной растительности.

Фото: Copernicus

Курорт Laheq площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде. Там построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

Фото: Copernicus

Laheq примет первых туристов в 2028 году.

Ранее стало известно, что в Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств. 

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Аксинья Титова
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