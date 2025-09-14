#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Более километра": Саудовская Аравия строит самое высокое здание в мире

Строительство башни в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 03:59 Фото: Jeddah Now
Три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху – еще 40-этажный дом: примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды) в Саудовской Аравии, когда ее достроят, сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, более 1000 метров – отметка, на которую она прорежет небосклон города Джидда на побережье Красного моря.

Возвести здание такой высоты инженеры мечтали десятилетиями. Завершенная башня превзойдет нынешнего рекордсмена, Бурдж-Халифу в Дубае, примерно на 180 метров, став центральным элементом проекта Jeddah Economic City стоимостью 20 млрд долларов.

Изначально известная как "Королевская башня", она призвана стать символом модернизации и экономического обновления Саудовской Аравии. Главный архитектор проекта – Адриан Смит из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, тот же, кто спроектировал Бурдж-Халифу.

Фото: Jeddah Now

Его замысел вдохновлен самой природой: форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений. Тонкий, слегка асимметричный силуэт словно пучок побегов, устремляющихся вверх из земли.

Фото: Jeddah Now

Трехлепестковое основание в форме буквы "Y" выбрано не только ради красоты. Оно обеспечивает аэродинамическую устойчивость, жизненно важную для здания, которому предстоит выдерживать мощные ветра на рекордной высоте.

Строительство рекордной башни началось в 2018 году, однако спустя несколько лет строительство полностью замерло, пока в январе этого года работы официально возобновились с новой энергией. Проект перешел к консорциуму Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction.

По состоянию на сентябрь 2025 года башня достигла 70-го этажа. Строители завершают примерно один этаж каждые четыре дня, что делает цель завершить объект к 2028 году вполне достижимой.

Фото: Jeddah Now

Чтобы понять, зачем Саудовская Аравия строит башню, нужно знать о программе Vision 2030. Королевство стремится диверсифицировать экономику до того, как истощатся нефтяные месторождения, и превратить страну в мировой центр электронной торговли, туризма и культурного обмена.

Jeddah Tower в этой стратегии – не просто здание, а маяк, призванный заявить всему миру, что страна готова к новому этапу.

Ранее сообщалось, что власти Франции собираются изменить облик Парижа.

Аксинья Титова
