Мир

Знаменитая альпинистка назвала реальный способ, которым могли спасти Наговицину

Российская альпинистка, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 03:59 Фото: социальные сети Натальи Наговициной
За Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы, следил весь мир. Эксперты до сих пор спорят, можно ли было спасти россиянку. Уникальный случай прокомментировала Алина Пекова, первая россиянка, покорившая все 14 восьмитысячников мира за полтора года, сообщает Zakon.kz.

По мнению альпинистки, обладательницы множества рекордов в высокогорном альпинизме, спасение Натальи не было такой уж нереальной задачей.

"Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие. Нужен был сильный альпинист, который был бы не против пойти, смог бы рискнуть своей жизнью, и не одного человека, не одного спасателя", – поделилась рассуждениями Алина в интервью Надежде Стрелец.

Альпинистка объяснила, что в данном случае главной сложностью была вовсе не огромная высота:

"Случись такое на Эвересте, ее могли бы спасти легко. Эверест – самая высокая гора мира, но технически она не самая сложная. На сегодня запросто можно туда подняться. С использованием кислорода это становится возможным почти для каждого здорового человека. В Непале все очень четко развито. Конечно, это не исключает того, что можно остаться на горе и погибнуть. Нет стопроцентной гарантии, что вам помогут, если вы попадете в беду. Но такой случай не допустили бы в Непале".

В Кыргызстане же, где находится Пик Победы, нет столь развитой инфраструктуры. По мнению Алины, именно это в большой степени и тормозило операцию по спасению Наговициной.

Алина добавила, что внешние факторы работали не в пользу Натальи: "Наговициной не повезло с горой, обстоятельствами, погодой".

Ранее в России спустили с горы другую скандально пропавшую альпинистку. Также недавно выяснилось, что группа российских альпинистов застряла на высоте 7,4 тыс. метров на горе Манаслу в Непале.

Аксинья Титова
