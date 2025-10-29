#АЭС в Казахстане
Мир

Завербовать пилота президента Венесуэлы пытались американцы

Пилота лидера Венесуэлы хотели завербовать, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 04:14 Фото: pixabay
Министерство внутренней безопасности хотело завербовать личного пилота Николаса Мадуро, генерала Битнера Вильегаса, сообщает Zakon.kz.

По данным The Associated Press, в США хотели, чтобы пилот перенаправил борт венесуэльского президента в американскую юрисдикцию. Там его намеревались арестовать по обвинениям в наркотерроризме.

История с попытками завербовать пилота началась еще во время президентства Джо Байдена в апреле 2024 года и продолжались в течение 16 месяцев. Агент Министерства внутренней безопасности Эдвин Лопес, работавший атташе в посольстве США в Доминиканской Республике, вышел на связь с пилотом, когда президентские самолеты проходили ремонт. Он предложил ему около 50 млн долларов наличными и безопасное будущее в США.

"Но после долгих переговоров Вильегас отказался", – говорится в публикации.

Между тем венесуэльская соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро
04:36, 14 марта 2024
В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
21:26, 02 сентября 2024
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
17:44, 12 января 2025
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
