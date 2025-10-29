Завербовать пилота президента Венесуэлы пытались американцы

Министерство внутренней безопасности хотело завербовать личного пилота Николаса Мадуро, генерала Битнера Вильегаса, сообщает Zakon.kz.

По данным The Associated Press, в США хотели, чтобы пилот перенаправил борт венесуэльского президента в американскую юрисдикцию. Там его намеревались арестовать по обвинениям в наркотерроризме.

История с попытками завербовать пилота началась еще во время президентства Джо Байдена в апреле 2024 года и продолжались в течение 16 месяцев. Агент Министерства внутренней безопасности Эдвин Лопес, работавший атташе в посольстве США в Доминиканской Республике, вышел на связь с пилотом, когда президентские самолеты проходили ремонт. Он предложил ему около 50 млн долларов наличными и безопасное будущее в США.

"Но после долгих переговоров Вильегас отказался", – говорится в публикации.

U.S. sought to lure Nicolas Maduro’s pilot into betraying the Venezuelan leaderhttps://t.co/gjqJrGb94d pic.twitter.com/4D5rKIiNv9 — The Washington Times (@WashTimes) October 29, 2025

Между тем венесуэльская соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать.