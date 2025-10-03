Отец жестоко расправился с дочерью после обнаружения у нее второго телефона

7 ноября 2024 года в общежитии азербайджанского поселка Забрат (неподалеку от Баку) произошло шокирующее преступление: мужчина забил до смерти собственную дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, Елмар Атакишиев (1962 года рождения), находясь в заключении, узнал, что его дочь Джамаля Атакишиева занимается проституцией, и после освобождения из тюрьмы решил убить ее.

Спустя некоторое время после выхода на свободу мужчина стал следить за дочерью. В первый раз он последовал за ней до стоматологического кабинета. Увидев Джамалю в откровенном наряде, он избил ее прямо в кабинете врача.

Позже Елмар заподозрил, что дочь пользуется вторым телефоном, но она в этом не призналась. Тогда он снова начал следить за дочерью. В последний раз Джамаля сказала, что хочет поехать в Сумгайыт к подруге. Отец сказал, что поедет с ней, но девушка возразила.

На этой почве в доме между ними вспыхнула ссора и, когда Елмар выхватил сумку из рук дочери, из нее выпал второй телефон. Увидев его, разъяренный мужчина начал с особой жестокостью избивать дочь.

Девушка потеряла сознание. Отец, покидая дом, велел членам семьи не вызывать скорую помощь. Родные его не послушали и вызвали бригаду скорой помощи. При осмотре выяснилось, что потерпевшая мертва. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Е.Атакишиева к 16 годам лишения свободы.

