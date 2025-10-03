#АЭС в Казахстане
Мир

Студенты из Вьетнама стали массово пропадать в Германии

в Германии пропали студенты из Вьетнама, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 23:49 Фото: pixabay
В школе гостиничного бизнеса Брилья-Саварен района Вайсензее бесследно пропали 200 вьетнамских студентов. Они внезапно перестали посещать занятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на учителей, многие молодые вьетнамцы имеют сертификат о знании языка, но почти не говорят по-немецки.

Согласно данным издания, некоторые пропавшие студенты перешли на нелегальную работу. 

"Есть признаки того, что некоторые из них занялись нелегальной работой, например, в маникюрных салонах. Или, что еще хуже, проституцией. Растут подозрения в торговле людьми", – пишет газета.

Отмечается, что Берлин – не единственный пострадавший регион: аналогичные события происходят также в Бранденбурге и других федеральных землях.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, около 16 тыс. вьетнамцев проходят профессиональную подготовку в Германии, почти 2 тыс. из них – в Берлине. И это число растет: только в 2024 году в Германию приехало около 4 тыс. новых стажеров из этой азиатской страны.

Ранее в районе Алтая при помощи дрона искали пятерых рыбаков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Пять станций метро закрыли в Париже из-за массовых митингов
20:33, 02 октября 2025
Спутник Сатурна хранит тайну: там нашли условия для инопланетной жизни
01:52, 02 октября 2025
"Серьезная проблема для общества": эксперты выявили резкий спад интереса к чтению
20:40, 27 сентября 2025
