Студенты из Вьетнама стали массово пропадать в Германии

В школе гостиничного бизнеса Брилья-Саварен района Вайсензее бесследно пропали 200 вьетнамских студентов. Они внезапно перестали посещать занятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на учителей, многие молодые вьетнамцы имеют сертификат о знании языка, но почти не говорят по-немецки.

Согласно данным издания, некоторые пропавшие студенты перешли на нелегальную работу.

"Есть признаки того, что некоторые из них занялись нелегальной работой, например, в маникюрных салонах. Или, что еще хуже, проституцией. Растут подозрения в торговле людьми", – пишет газета.

Отмечается, что Берлин – не единственный пострадавший регион: аналогичные события происходят также в Бранденбурге и других федеральных землях.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, около 16 тыс. вьетнамцев проходят профессиональную подготовку в Германии, почти 2 тыс. из них – в Берлине. И это число растет: только в 2024 году в Германию приехало около 4 тыс. новых стажеров из этой азиатской страны.

