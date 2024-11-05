Школьников и студентов Мангистауской области в среду переводят на дистанционку
Фото: pixabay
6 ноября занятия в школах и колледжах Мангистауской области будут проводиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Управлении образования Мангистауской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены в школах городов Актау, Жанаозен, а также в Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском и Мунайлинском районах переводятся на дистанционный формат.
Отмечается, что занятия во всех колледжах области также будут проводиться дистанционно.
Ранее сообщалось, что в 16 регионах Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение.
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