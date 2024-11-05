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Школьников и студентов Мангистауской области в среду переводят на дистанционку

школьников и студентов Мангистауской области в среду переводят на дистанционку, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:16 Фото: pixabay
6 ноября занятия в школах и колледжах Мангистауской области будут проводиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении образования Мангистауской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены в школах городов Актау, Жанаозен, а также в Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском и Мунайлинском районах переводятся на дистанционный формат.

Отмечается, что занятия во всех колледжах области также будут проводиться дистанционно.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение.

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