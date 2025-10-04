Малышку в Непале выбрали новой живой богиней и забрали из семьи

На днях в Непале выбрали новое воплощение богини Таледжу и титул Кумари получила двухлетняя Арьятара Шакья, сообщает Zakon.kz.

Малышка сменила на этом посту 11-летнюю Тришну Шакья, пишет CNN.Традиционно стать воплощением божества в индуизме могут только девочки коренного народа неваров, живущего в Катманду. Претендентки должны иметь безупречную кожу, волосы, глаза, зубы и не бояться темноты. Допустимый возраст избрания – от двух до четырех лет. Свой пост занимают они до достижения половой зрелости.

Девочка пока является Кумари. Она живет во дворце и будет выходить оттуда несколько раз в году. Она должна быть всегда одета в красное, с собранными в пучок волосами, а на ее лбу рисуют "третий глаз". Богине поклоняются как индуисты, так и буддисты.

Семья девочки очень гордится тем, что ее избрали новой Кумари.

"Моей жене во время беременности приснилось, что она богиня, и мы поняли, что у нас родится особенный ребенок", – рассказал отец Арьятары.

У такого "божественного" статуса есть и негативные последствия. Из-за затворнического образа жизни у бывших Кумари возникают проблемы с общением и учебой. Также многие из них не могут выйти замуж, так как у непальцев существует поверье: те, кто женится на экс-богинях, рано умирают.

Правительство выплачивает бывшим Кумари ежемесячную пенсию в 110 долларов. Действующие богини могут обучаться у частных преподавателей и иногда смотреть телевизор.

Еще в соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса.