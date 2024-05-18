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В Баварии выбрали новую "пивную королеву"

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 04:04 Фото: Instagram/lini__01
Ассоциация баварских пивоваров в Германии выбрала новую "пивную королеву", сообщает Zakon.kz.

22-летняя Линнея Клее из города Етцендорф получила титул своей мечты, о котором грезила с 16 лет. Как выяснилось, Линнея может не только пить пиво, но и варить его. По совету отца она выбрала профессию пивовара.

Кроме того, членов жюри впечатлило ее хобби: она играет в полузащите за местную любительскую команду из Етцендорфа. Правда, в этом сезоне девушка пока что не забила ни одного гола. Также Линнея, кроме английского, французского и немецкого, свободно говорит на финском языке. Дело в том, что ее мама родом из Финляндии, поэтому Линнея росла в двуязычной среде.

А в США разразился скандал вокруг победительниц главных конкурсов красоты в стране – "Мисс США" и "Юная мисс США". За последние дни сразу две участницы конкурсов красоты отказались от своих титулов.

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