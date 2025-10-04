Обрушение школы в Индонезии: погибли 14 детей, десятки под завалами

Число погибших при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 14 человек. Спасатели уже несколько дней пытаются спасти детей, сообщает Zakon.kz.

Число погибших при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 14 человек, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные от официальных лиц.

Как сообщили в СМИ, спасатели искали выживших, не используя тяжелую технику.

Предполагается, что десятки человек все еще остаются погребенными под завалами, не подавая признаков жизни спустя несколько дней после катастрофы. Число спасенных на 4 октября 2025 года составляет 103 человека.

Некоторые семьи погибших школьников, собравшиеся на месте трагедии, выразили желание присоединиться к спасательной операции. Под завалами по-прежнему могут находиться дети.

Rescuers in Indonesia are working to extricate some 60 teenagers trapped under the remains of an Islamic boarding school that collapsed earlier this week — but hopes of finding survivors are dwindling. pic.twitter.com/bGIAJahu4Y — DW News (@dwnews) October 2, 2025

Согласно первым результатам расследования, здание обрушилось из-за некачественной постройки, опорные колонны не выдержали нагрузки после того, как был возведен дополнительный четвертый этаж.

О том, что в Индонезии обрушилось здание школы, сообщалось 30 сентября. Инцидент произошел в исламской школе-интернате на востоке острова Ява. Уточнялось, что в числе пропавших были в основном мальчики с 7-го по 11-й классы в возрасте от 12 до 17 лет.

Издание South China Morning Post сообщает, что спустя три дня после обрушения школы в Индонезии признаков жизни больше нет. Родственники сохраняют надежду, что 59 пропавших без вести будут найдены живыми даже после того, как 72-часовой «золотой период» выживания подойдет к концу.

