#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Обрушение школы в Индонезии: погибли 14 детей, десятки под завалами

обрушение здания, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 13:14 Фото: pixabay
Число погибших при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 14 человек. Спасатели уже несколько дней пытаются спасти детей, сообщает Zakon.kz.

Число погибших при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 14 человек, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные от официальных лиц.

Как сообщили в СМИ, спасатели искали выживших, не используя тяжелую технику.

Предполагается, что десятки человек все еще остаются погребенными под завалами, не подавая признаков жизни спустя несколько дней после катастрофы. Число спасенных на 4 октября 2025 года составляет 103 человека.

Некоторые семьи погибших школьников, собравшиеся на месте трагедии, выразили желание присоединиться к спасательной операции. Под завалами по-прежнему могут находиться дети.

Согласно первым результатам расследования, здание обрушилось из-за некачественной постройки, опорные колонны не выдержали нагрузки после того, как был возведен дополнительный четвертый этаж.

О том, что в Индонезии обрушилось здание школы, сообщалось 30 сентября. Инцидент произошел в исламской школе-интернате на востоке острова Ява. Уточнялось, что в числе пропавших были в основном мальчики с 7-го по 11-й классы в возрасте от 12 до 17 лет.

Издание South China Morning Post сообщает, что спустя три дня после обрушения школы в Индонезии признаков жизни больше нет. Родственники сохраняют надежду, что 59 пропавших без вести будут найдены живыми даже после того, как 72-часовой «золотой период» выживания подойдет к концу.

21 сентября 2025 года в городе Татарске (Новосибирская область, РФ) обрушилось здание действующей школы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Японии премьером впервые может стать женщина
11:48, Сегодня
В Японии премьером впервые может стать женщина
Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки Газы
10:32, Сегодня
Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки Газы
Рэпера Пи Дидди приговорили к четырем годам тюрьмы
10:14, Сегодня
Рэпера Пи Дидди приговорили к четырем годам тюрьмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: