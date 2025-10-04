#АЭС в Казахстане
Мир

Девушку-подростка и ее подругу обвиняют в убийстве мамы и 11-летнего брата

Аресты, наручники, допрос, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 02:59 Фото: pexels
В Якутске (Российская Федерация) произошло чудовищное преступление – в собственной квартире убиты 40-летняя женщина и ее 11-летний сын. На их телах обнаружены многочисленные колотые раны от ножа и следы ударов молотка, сообщает Zakon.kz.

По данным KP.RU, следственный комитет официально подтвердил, что по подозрению в двойном убийстве задержаны 16-летняя дочь погибшей и ее подруга.

Следствие установило, что обе 16-летние девушки могут быть причастны к убийству. В ближайшее время сотрудники СК планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанных и изоляции их от общества. Близкие семьи не могут поверить в случившееся.

Погибшая Валерия Потапопова была вдовой известного общественного деятеля Якутии Саввы Михайлова, который скончался в ноябре 2023 года.

Женщина как могла исполняла последнюю волю мужа – любила и оберегала сына и дочку. По словам Юрия, брата погибшей, в семья все было в порядке – ссор не было, конфликтов тоже. Женщина никогда не говорила о проблемах. Валерия была спокойной и хорошо ладила с детьми. Что побудило ее дочь пойти на преступление – выясняет следствие.

Ранее сообщалось о том, что отец жестоко расправился с дочерью после обнаружения у нее второго телефона.

Аксинья Титова
