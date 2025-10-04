Девушку-подростка и ее подругу обвиняют в убийстве мамы и 11-летнего брата
По данным KP.RU, следственный комитет официально подтвердил, что по подозрению в двойном убийстве задержаны 16-летняя дочь погибшей и ее подруга.
Следствие установило, что обе 16-летние девушки могут быть причастны к убийству. В ближайшее время сотрудники СК планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанных и изоляции их от общества. Близкие семьи не могут поверить в случившееся.
Погибшая Валерия Потапопова была вдовой известного общественного деятеля Якутии Саввы Михайлова, который скончался в ноябре 2023 года.
Женщина как могла исполняла последнюю волю мужа – любила и оберегала сына и дочку. По словам Юрия, брата погибшей, в семья все было в порядке – ссор не было, конфликтов тоже. Женщина никогда не говорила о проблемах. Валерия была спокойной и хорошо ладила с детьми. Что побудило ее дочь пойти на преступление – выясняет следствие.
