Мир

В Британии расследуют поджог мечети

горящая бумага, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 17:51 Фото: freepik
Полиция Британии расследует поджог мечети на юге страны после того, как камеры зафиксировали момент возгорания и людей, находившихся рядом со зданием, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала расследование после пожара в мечети города Писхейвен на юге Англии. По предварительным данным, возгорание могло быть поджогом, пишет Sky News.

На видео с дверного звонка видно, как один человек стоит у входа в мечеть, а второй – внизу лестницы. Через несколько секунд вспыхивает пламя, и кто-то выбегает из здания.

Пожарные потушили огонь, пострадавших нет. Перед входом в мечеть сгорел автомобиль.

Полиция расценивает произошедшее как преступление на почве ненависти и усилила патрулирование в районе.

Детектив Кэрри Боханна отметила, что расследование продвигается быстро и призвала всех, у кого есть записи с камер наблюдения или видеорегистраторов, обратиться в полицию.

4 октября 2025 года впервые во главе Церкви Англии назначили женщину.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
