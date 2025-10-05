В Британии расследуют поджог мечети

Полиция Британии расследует поджог мечети на юге страны после того, как камеры зафиксировали момент возгорания и людей, находившихся рядом со зданием, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала расследование после пожара в мечети города Писхейвен на юге Англии. По предварительным данным, возгорание могло быть поджогом, пишет Sky News.

На видео с дверного звонка видно, как один человек стоит у входа в мечеть, а второй – внизу лестницы. Через несколько секунд вспыхивает пламя, и кто-то выбегает из здания.

Пожарные потушили огонь, пострадавших нет. Перед входом в мечеть сгорел автомобиль.

Полиция расценивает произошедшее как преступление на почве ненависти и усилила патрулирование в районе.

Детектив Кэрри Боханна отметила, что расследование продвигается быстро и призвала всех, у кого есть записи с камер наблюдения или видеорегистраторов, обратиться в полицию.

