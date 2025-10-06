Американцы в шоке от роста цен после тарифов Трампа

Американские потребители ощутили на себе влияние тарифов Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Стоимость импортных товаров в США растет, пишет The Financial Times. По данным газеты, цены на импортную продукцию увеличиваются по мере того, как в стране кончаются ее запасы.

По данным Бюро трудовой статистики США, с марта по август этого года в стране подорожали:

аудиотехника (+14%);

платья (+8%);

товары для дома (+5%).

"Большинство этих товаров Штаты импортируют", – говорится в публикации.

В стране дорожают и другие товары, в том числе консервированные супы, американские производители которых жалуются на недостаток жести для банок, и запчасти для автомобилей.

🇺🇸 The impact of Trump’s tariffs is starting to show in consumer prices in the US, from cans of soup to car parts, – FT



For the past two years, commodity inflation has been close to zero. We are starting to see commodity inflation creeping up.



More and more companies are openly… pic.twitter.com/dZKrtnj7B1 — Dzis Maksym (@DzisMaksym) October 5, 2025

Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт иностранной продукции в начале апреля и заявлял, что тарифы принесут американскому бюджету миллиарды долларов.

