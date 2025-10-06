Американцы в шоке от роста цен после тарифов Трампа
Стоимость импортных товаров в США растет, пишет The Financial Times. По данным газеты, цены на импортную продукцию увеличиваются по мере того, как в стране кончаются ее запасы.
По данным Бюро трудовой статистики США, с марта по август этого года в стране подорожали:
- аудиотехника (+14%);
- платья (+8%);
- товары для дома (+5%).
"Большинство этих товаров Штаты импортируют", – говорится в публикации.
В стране дорожают и другие товары, в том числе консервированные супы, американские производители которых жалуются на недостаток жести для банок, и запчасти для автомобилей.
🇺🇸 The impact of Trump’s tariffs is starting to show in consumer prices in the US, from cans of soup to car parts, – FT— Dzis Maksym (@DzisMaksym) October 5, 2025
For the past two years, commodity inflation has been close to zero. We are starting to see commodity inflation creeping up.
More and more companies are openly… pic.twitter.com/dZKrtnj7B1
Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт иностранной продукции в начале апреля и заявлял, что тарифы принесут американскому бюджету миллиарды долларов.
