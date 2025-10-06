#АЭС в Казахстане
Мир

Американцы в шоке от роста цен после тарифов Трампа

В США выросли цены на импорт, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 08:05 Фото: pixabay
Американские потребители ощутили на себе влияние тарифов Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Стоимость импортных товаров в США растет, пишет The Financial Times. По данным газеты, цены на импортную продукцию увеличиваются по мере того, как в стране кончаются ее запасы.

По данным Бюро трудовой статистики США, с марта по август этого года в стране подорожали:

  • аудиотехника (+14%);
  • платья (+8%);
  • товары для дома (+5%).
"Большинство этих товаров Штаты импортируют", – говорится в публикации.

В стране дорожают и другие товары, в том числе консервированные супы, американские производители которых жалуются на недостаток жести для банок, и запчасти для автомобилей.

Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт иностранной продукции в начале апреля и заявлял, что тарифы принесут американскому бюджету миллиарды долларов.

В Японии из-за сбоя в работе систем производитель пива Asahi не может совершать операции по заказам и общаться с клиентами. Также атака привела к временным закрытиям колл-центров и остановке поставок на экспорт.

Фото Алия Абди
Алия Абди
